Альтернативи - Zuuvi
Canva
canva.com
Canva — це платформа графічного дизайну, яка дозволяє користувачам створювати графіку в соціальних мережах, презентації, плакати, документи та інший візуальний вміст. Користувачі можуть вибирати з багатьох професійних шаблонів, а також редагувати дизайни та завантажувати власні фотографії за допомог...
VistaCreate
create.vista.com
Найпростіший онлайн-редактор зображень ᐉ VistaCrate (раніше Crello) ➤ Створюйте власні дизайни ✓ Опублікуйте ✓ Обкладинку ✓ Анімації ☝ Використовуйте найкраще програмне забезпечення для онлайн-дизайну ⏩ Це легко та безкоштовно! Безкоштовний інструмент графічного дизайну, який допоможе вам створити ...
Animaker
animaker.com
Animaker — це онлайн-виробник анімаційних відео «зроби сам» (#DIY), який робить презентації студійної якості доступними для кожного. Анімаційні відео, зроблено правильно!
Fotor
fotor.com
Безкоштовний онлайн-редактор фотографій для всіх. Безкоштовно редагуйте фотографії за допомогою фоторедактора Fotor лише за кілька кліків. Він охоплює всі онлайн-інструменти для редагування фотографій, тому ви можете обрізати зображення, змінювати їх розмір, додавати текст до фотографій, навіть ство...
Genially
genial.ly
Створюйте презентації, інфографіку та інший приголомшливий вміст самостійно або зі своєю командою.
Prezi
prezi.com
Prezi – це угорська компанія з розробки програмного забезпечення для презентацій, заснована в 2009 році з офісами в Будапешті, Сан-Франциско та Ризі. Станом на квітень 2018 року у Prezi було понад 100 мільйонів користувачів, які створили понад 325 мільйонів публічних презентацій, які переглянули пон...
Artboard Studio
artboard.studio
Створюйте, анімуйте, співпрацюйте та презентуйте свої проекти за допомогою великої бібліотеки ресурсів і шаблонів прямо в браузері.
Simplified
simplified.com
Універсальна платформа цифрового дизайну, яка допомагає вам створювати вміст, масштабувати свій бренд і співпрацювати з вашою командою, як ніколи раніше. Усе, що вам потрібно, щоб розповісти свою історію, в одному місці.
Piktochart
piktochart.com
Увійдіть і використовуйте Piktochart для створення красивої інфографіки, плакатів, звітів, презентацій, листівок або графіки для соціальних мереж. Досвід проектування не потрібен
Visme
visme.co
Створюйте професійні презентації, інтерактивну інфографіку, гарний дизайн і захоплюючі відео – все в одному місці. Почніть користуватися Visme сьогодні.
Wepik
wepik.com
Спрощений дизайн для вашого бізнесу. Відкрийте для себе та спробуйте нашу колекцію шаблонів, простих у використанні та повністю настроюваних, щоб зробити їх ідеальними для вашого малого бізнесу.
Snappa
snappa.com
Snappa дозволяє легко створювати будь-який тип онлайн-графіки. Створюйте та публікуйте зображення для соціальних мереж, блогів, оголошень тощо!
Creatopy
creatopy.com
Втілюйте свої проекти в життя за допомогою нашої онлайн-платформи графічного дизайну. Використовуйте професійно розроблені шаблони та співпрацюйте над створенням найкращої графіки.
Marq
marq.com
Marq (раніше Lucidpress) дає змогу кожному в організації створювати вміст бренду за допомогою заблокованих шаблонів брендів. Попрощайтеся зі своїм творчим відставанням.
FotoJet
fotojet.com
Безкоштовний онлайн-редактор фотографій, графічний дизайнер і колаж! Перетворіть свої фотографії на дивовижні витвори мистецтва!
ellty
ellty.com
Простий онлайн-інструмент графічного дизайну дозволяє легко створювати будь-який тип вмісту. Створюйте приголомшливі зображення для будь-яких соціальних мереж, листівок, логотипів, презентацій тощо.
Fluid Ads
fluidads.com
У Fluid Ads ми пропонуємо два варіанти обслуговування, кожен із яких включає наступні переваги. Fluid Ads надає можливість: - Створювати приголомшливі цифрові медійні реклами за допомогою нашого інструменту конструктора реклами. - Точне націлювання на аудиторію, яку ви хочете охопити в будь-якій точ...
Snapied
snapied.com
Snapied — це простий, але потужний онлайн-інструмент для графічного дизайну, який допомагає як професіоналам, так і недизайнерам легко та швидко створювати дивовижні проекти.
Picmaker
picmaker.com
Розвивайте свою гру в соціальних мережах за допомогою інструменту керування на основі штучного інтелекту від Picmaker. Оптимізуйте створення вмісту, планування та аналітику за допомогою вдосконалених алгоритмів і автоматизації. Спробуємо зараз!
Baseline
baseline.is
Автоматично бути на бренді. Автоматизуйте створення контенту та збільште присутність свого бренду. Отримайте чіткі вказівки бренду та створюйте послідовний дизайн без зусиль.
PandaSuite
pandasuite.com
Найбільш інтерактивний конструктор без коду. PandaSuite, розроблений паризькою командою та запущений у 2015 році, є простою та креативною платформою SaaS для створення програм та інтерактивного досвіду без рядка коду. Створюйте візуально за допомогою PandaSuite Studio: проектуйте свої екрани, грайте...
Contentdrips
contentdrips.com
Найпростіший інструмент для створення контенту для персональних брендів. Він створює фотографії, короткі відео та безперебійні дописи-каруселі для ваших оголошень в Instagram, LinkedIn і Facebook.
Clever Ads
cleverads.com
Створюйте ефективні медійні оголошення Google за допомогою Clever Ads Banner Creator. Незалежно від того, чи хочете ви створити банерну рекламу вручну чи створити її автоматично: Clever Ads Banner Creator тут, щоб допомогти вам безкоштовно.
AdsHelper
adshelper.com
AdsHelper — це універсальне рішення для початківців цифрових маркетологів, яке охоплює все для створення онлайн-рекламної кампанії.
Bannernow
bannernow.com
BannerNow — це потужна платформа, де ви можете створювати, керувати, перекладати, розповсюджувати та планувати всі свої оголошення в одному місці. За допомогою BannerNow ви можете створювати канали даних у реальному часі у своїх оголошеннях, гарантуючи, що ваша аудиторія завжди бачитиме найновішу ін...
AdRapid
adrapid.com
Платформа Adrapid спеціально розроблена як біла мітка, вбудована платформа для виробництва медійної реклами для DSP та інших автоматизованих маркетингових платформ, багатоканальних платформ
Viewst
viewst.com
Досягнення термінів. Зміст масштабу. Підвищення креативного виробництва Єдиний робочий простір, який дозволяє створювати, співпрацювати та запускати рекламу в масштабі. Viewst дозволяє командам дизайнерів і маркетингу примножувати творчий об’єм і різноманітність, швидше виходити на ринок і перемагат...
Rocketium
rocketium.com
Rocketium — це гнучка платформа CreativeOps, яка допомагає підприємствам виводити свої комунікації на ринок швидше та з меншими витратами. Завдяки об’єднанню потужності творчого виробництва на основі штучного інтелекту, безперебійних творчих операцій і потужної творчої аналітики, Rocketium допомагає...
PhotoADKing
photoadking.com
PhotoADKing — це хмарне програмне забезпечення для графічного дизайну, яке допомагає користувачам створювати листівки, плакати, брошури, візитні картки, запрошення, біодані або резюме, рекламу в соціальних мережах тощо за допомогою понад 10 000 приголомшливих шаблонів дизайну. Не потрібні навички гр...
Bannerwise
bannerwise.io
Bannerwise — це платформа креативного керування, яка дозволяє рекламодавцям і агентствам створювати, публікувати й оптимізувати цифрові оголошення у великих масштабах. Спрощуючи й автоматизуючи виробництво цифрової реклами, ми розкриваємо весь потенціал цифрової реклами. Bannerwise має інтеграцію з ...