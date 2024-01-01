Альтернативи - Zuplo

Postman Web

Postman Web

postman.com

Postman полегшує розробку API. Наша платформа пропонує інструменти для спрощення кожного кроку процесу створення API та оптимізує співпрацю, щоб ви могли швидше створювати кращі API.

Apigee

Apigee

google.com

Apigee, частина Google Cloud, допомагає провідним компаніям розробляти, захищати та масштабувати інтерфейси прикладного програмування (API). Спробуйте Apigee безкоштовно.

Stoplight

Stoplight

stoplight.io

Використовуючи Stoplight, ви можете створювати описи OpenAPI, документацію, імітаційні сервери набагато швидше, ніж інші інструменти API, без спеціальних знань на одній централізованій платформі.

AppMaster

AppMaster

appmaster.io

AppMaster — це платформа без коду нового покоління для автоматизації бізнес-процесів і створення нативних додатків для Інтернету та мобільних пристроїв із генерацією коду.

Mockaroo

Mockaroo

mockaroo.com

Безкоштовний генератор тестових даних і інструмент імітації API – Mockaroo дозволяє створювати власні набори даних CSV, JSON, SQL і Excel для тестування та демонстрації вашого програмного забезпечення.

Tray.io

Tray.io

tray.io

Tray.io — це найдосконаліша інтеграційна платформа для підключення інструментів, які ви використовуєте щодня. Легко оптимізуйте процеси за допомогою нашого візуального редактора робочих процесів. Створюйте за допомогою кліків або кодів.

SwaggerHub

SwaggerHub

swaggerhub.com

Приєднуйтесь до тисяч розробників, які використовують SwaggerHub для створення та розробки чудових API. Зареєструйтеся або увійдіть сьогодні.

SnapLogic

SnapLogic

snaplogic.com

SnapLogic — це компанія з комерційного програмного забезпечення, яка надає інструменти Integration Platform as a Service (iPaaS) для підключення хмарних джерел даних, SaaS-додатків і локальних програмних програм для бізнесу. SnapLogic зі штаб-квартирою в Сан-Матео, штат Каліфорнія, була заснована в ...

Kernex

Kernex

kernex.io

Kernex — це Headless CMS, яка дозволяє легко створювати власний API і керувати вмістом.

Workato

Workato

workato.com

Workato, лідер Gartner MQ, — це більше, ніж iPaaS. Це платформа інтелектуальної автоматизації, яка може використовуватися як бізнесом, так і ІТ. Він підтримує тисячі корпоративних і робочих випадків використання, тож ви можете автоматизувати все.

Rasayel

Rasayel

rasayel.io

Rasayel — це платформа для спілкування з клієнтами, яка допомагає компаніям продавати та підтримувати своїх клієнтів через WhatsApp та інші канали соціальних повідомлень. Основні функції: - Спільна папка "Вхідні" з двостороннім обміном повідомленнями - Чат-бот WhatsApp - Трансляції та масові повідом...

Backendless

Backendless

backendless.com

Візуальна платформа розробки додатків, яка робить додатки інтуїтивно зрозумілими для створення та легкими в управлінні, код не потрібен.

elastic.io

elastic.io

elastic.io

Платформа гібридної інтеграції на основі мікросервісів для синхронізації даних у реальному часі між різними хмарними та локальними програмами, платформами та базами даних.

People Data Labs

People Data Labs

peopledatalabs.com

У People Data Labs ми створюємо найбільше та найточніше джерело правдивих даних про людей. Ми надаємо набір даних резюме, контактів, соціальної та демографічної інформації для понад 1,5 мільярда унікальних людей, які надаються вам у потрібному вам масштабі. Зареєструйтеся, щоб отримати безкоштовний ...

Tinybird

Tinybird

tinybird.co

Tinybird — це безсерверний аналітичний сервер для розробників. Поглинайте потокові дані, аналізуйте та збагачуйте їх за допомогою SQL і миттєво публікуйте результати як динамічні REST API з низькою затримкою.

Kong

Kong

konghq.com

Kong – це компанія, що займається підключенням до хмари для керування API та мікросервісами. Наша платформа об’єднує шлюз API, Ingress і Service Mesh в одному рішенні для розробників.

Informatica

Informatica

informatica.com

Informatica (NYSE: INFA), лідер у сфері управління корпоративними хмарними даними, втілює дані та штучний інтелект у життя, даючи компаніям змогу реалізувати трансформаційну силу своїх найважливіших активів. Ми створили нову категорію програмного забезпечення, Informatica Intelligent Data Management...

Checkly

Checkly

checklyhq.com

Чудовий активний моніторинг для розробників. Checkly — це платформа моніторингу API та E2E для сучасного стеку: програмована, гнучка та любляча JavaScript.

Jitterbit

Jitterbit

jitterbit.com

Підключіть SaaS, локальні та хмарні додатки, миттєво впроваджуючи інтелект у будь-який бізнес-процес. Дізнайтеся більше про інтеграцію API з Jitterbit.

Ambassador

Ambassador

getambassador.com

Ambassador дає змогу маркетологам збільшувати кількість клієнтів, рефералів і доходів, використовуючи передачу інформації з вуст в уста. Їх програмне забезпечення, зручне для маркетологів, спрощує реферальний маркетинг, автоматизуючи процес реєстрації, відстеження, винагороди та керування вашими клі...

Formcarry

Formcarry

formcarry.com

Ваша <form>, але вона насправді працює. Перетворіть свою <форму> HTML на щось повністю функціональне Отримуйте сповіщення електронною поштою, завантажуйте файли, інтегруйте з іншими програмами. 3 хвилини для налаштування та вільного використання.

Userparser

Userparser

userparser.com

Userparser — це аналізатор агента користувача та API пошуку IP-адреси, який перетворює агента користувача та ip-адресу на детальні аналітичні дані. Парсери агентів користувачів і API пошуку IP-адреси — це два інструменти, за допомогою яких можна визначити місцезнаходження користувача. Парсери агенті...

RSS API

RSS API

rssapi.net

Легко аналізуйте RSS, ATOM і JSON-канали за допомогою REST API та отримуйте нові елементи через Webhooks!

Hyphen API

Hyphen API

hyphenapi.com

Колекція готових до використання API для розробників і компаній. Можна інтегрувати безпосередньо через простий виклик REST API.

broadpeak.io

broadpeak.io

broadpeak.io

broadpeak.io — це платформа на основі API відео, яка пропонує постачальникам контенту, операторам платного ТБ і постачальникам послуг OTT простий, швидкий і надійний спосіб надати абонентам передову якість потокового передавання. Він адаптує потоки в реальному часі, тож глядачі автоматично отримують...

APItoolkit

APItoolkit

apitoolkit.io

Перетворіть керування API вашої технічної команди за допомогою APIToolkit. Наша платформа забезпечує моніторинг у реальному часі, відстеження помилок і аналіз продуктивності, забезпечуючи бездоганну роботу ваших API і те, що вихідні інтеграції API не вплинуть на ваш бізнес через критичні зміни. Допо...

Apitally

Apitally

apitally.io

Apitally пропонує просте рішення SaaS для моніторингу REST API з акцентом на конфіденційність даних і доступність. Його надзвичайно легко налаштувати та використовувати для нових і існуючих проектів за допомогою Python або Node.js і він ніколи не збирає конфіденційні дані. Моніторинг та аналітика тр...

Traject Data

Traject Data

trajectdata.com

Traject Data є провідним постачальником даних із 10 API для основних пошукових сайтів і сайтів електронної комерції. Більшість джерел даних є дорогими та обмеженими за обсягом, що ускладнює виявлення інформації, яка насправді допоможе вашому бізнесу розвиватися. Ми надаємо надійні, надійні дані в ре...

Pellerex

Pellerex

pellerex.com

Екосистема автономних і керованих основ, API і Live Services, які допоможуть вам швидко створювати та трансформувати програмне забезпечення. Наші основи прискорять ваш вихід на ринок на багато місяців, а наші API допоможуть вам зосередитися на вашому продукті, а не на навколишній інфраструктурі. Pel...

ModelsLab

ModelsLab

modelslab.com

Підготовка до того, щоб зробити ШІ доступнішим. Models Lab — це набір API, які спрощують для компаній створення візуального вмісту. Наші API прості у використанні та інтегруються з різними програмами, що дає змогу компаніям будь-якого розміру скористатися перевагами наших послуг.

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