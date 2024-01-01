Альтернативи - Zuddl

ClickUp

ClickUp

clickup.com

Наша місія — зробити світ продуктивнішим. Для цього ми створили одну програму, яка замінить їх усі – Завдання, Документи, Цілі та Чат.

monday.com

monday.com

monday.com

monday.com — це інструмент управління проектами, який дозволяє організаціям керувати завданнями, проектами та командною роботою. Станом на 2020 рік компанія обслуговує 100 000 організацій, включаючи багато нетехнічних організацій. У липні 2019 року компанія залучила 150 мільйонів доларів, виходячи з...

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Іс...

Whova

Whova

whova.com

Універсальне програмне забезпечення для керування подіями для особистих, гібридних і віртуальних подій

Eventbrite

Eventbrite

eventbrite.com

Eventbrite – це американський веб-сайт з організації подій і продажу квитків. Сервіс дозволяє користувачам переглядати, створювати та рекламувати місцеві події. Послуга стягує плату з організаторів подій в обмін на онлайн-послуги продажу квитків, якщо подія не є безкоштовною. Eventbrite, запущена в ...

Quizizz

Quizizz

quizizz.com

Використовуйте програму Quizizz, щоб дізнатися будь-що будь-де. Ви можете навчатися самостійно або брати участь у групових вікторинах, завданнях і презентаціях — особисто та дистанційно. Quizizz використовують понад 20 мільйонів людей на місяць у школах, вдома та офісах по всьому світу.

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

RingCentral, Inc. є американським публічним постачальником хмарних комунікацій і рішень для співпраці для бізнесу. Генеральний директор RingCentral Влад Шмуніс і технічний директор Влад Вендроу заснували компанію в 1999 році. Серед інвесторів RingCentral були Doug Leone, Sequoia Capital, David Weide...

Airmeet

Airmeet

airmeet.com

Відкрийте для себе платформу для віртуальних самітів, онлайн-конференцій і гібридних заходів. Розроблено для взаємодії через індивідуальний досвід. Спробуйте БЕЗКОШТОВНО!

JotForm

JotForm

jotform.com

Якщо вам потрібні онлайн-форми для залучення потенційних клієнтів, розповсюдження опитувань, збору платежів тощо, JotForm саме для вас. Дізнайтеся більше про те, як ми можемо допомогти на JotForm.com.

Mentimeter

Mentimeter

mentimeter.com

Взаємодійте зі своєю аудиторією за допомогою голосування в реальному часі. Ніяких інсталяцій чи завантажень не потрібно – і це безкоштовно!

Slido

Slido

sli.do

Slido — це найкраща платформа запитань і відповідей і опитування для живих і віртуальних зустрічей і подій. Він пропонує інтерактивні запитання та відповіді, опитування в реальному часі та інформацію про вашу аудиторію.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компанію було засновано в 1995 році та пізніше продано Endurance International у 2015 році.

SeatGeek

SeatGeek

seatgeek.com

SeatGeek — найбільша в Інтернеті система пошуку квитків на події. Знаходьте події, які вам подобаються, шукайте на всіх сайтах квитків, дивіться розташування місць і отримуйте найкращі пропозиції на квитки.

Zoho Backstage

Zoho Backstage

zoho.com

Проводьте свої події розумніше та краще. Zoho Backstage — це програмне забезпечення для керування подіями, яке дає змогу організаторам подій планувати та проводити конференції, зустрічі та презентації продуктів з більшою ефективністю та впливом.

ON24

ON24

on24.com

Найкраща цифрова платформа для створення та проведення професійних вебінарів із аудіо та відео в прямому ефірі, багатих даними та повністю фірмових, за допомогою ON24 Webcast Elite.

Greenvelope

Greenvelope

greenvelope.com

Елегантні, екологічно чисті цифрові запрошення + відстеження відповідей для сучасного господаря.

AhaSlides

AhaSlides

ahaslides.com

Платформа для залучення аудиторії в прямому ефірі для ваших занять, зустрічей і вечорів. Говоріть, щоб вас почули та відчуйте радість взаємодії з AhaSlides.

Poll Everywhere

Poll Everywhere

polleverywhere.com

Poll Everywhere – це приватна компанія зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Компанія, заснована в квітні 2007 року, є онлайн-сервісом для систем реагування в класі та аудиторії. Продукт Poll Everywhere дозволяє аудиторіям і класним кімнатам у більш ніж 100 країнах використовувати мобільні ...

BrightTALK

BrightTALK

brighttalk.com

Відкривайте та навчайтеся з найяскравішими професіоналами світу

BlipCut

BlipCut

blipcut.com

Створюйте генеративні відео ШІ на Discord абсолютно безкоштовно! Плавно перетворюйте свій текст на захоплюючі відео, а також переосмислюйте свою розповідь і покращуйте візуальні враження за допомогою нашого найсучаснішого AI Video Generator, такого як Sora OpenAI.

Cvent

Cvent

cvent.com

Cvent пропонує комплексну платформу для проведення будь-якої події та кожної події. Наша платформа спрощує керування кожним етапом життєвого циклу події, водночас надаючи вам дані та аналітику, необхідні для максимізації вашої цінності. Будь то особиста, віртуальна чи гібридна, ви матимете єдину пла...

Bizzabo

Bizzabo

bizzabo.com

Bizzabo — найулюбленіша у світі програма для проведення заходів. Наша платформа дає змогу кожному організатору, маркетологу, експоненту та відвідувачу розкрити силу подій.

Sendsteps

Sendsteps

sendsteps.com

AI Presentation Maker: створюйте презентації в 10 разів швидше Sendsteps.ai займається написанням, дизайном і розповіддю, тож вам залишається лише презентувати

Ticket Tailor

Ticket Tailor

tickettailor.com

Ticket Tailor — це просте безкоштовне рішення для продажу квитків на події будь-яких форм і розмірів. Зареєструйтеся безкоштовно, отримайте свою першу подію в прямому ефірі та продавайте квитки онлайн.

Echo360

Echo360

echo360.com

Навчання, натхнення. Залучайте кожного учня будь-де за допомогою найкомплекснішого рішення для запису та потокового відео, керування відеоконтентом, залучення аудиторії, створення контенту та оцінювання. Отримайте натхнення зараз РІЗНІ ВИКЛИКИ, ТІ САМІ ЦІЛІ. Незалежно від того, працюєте ви в освіті,...

Evite

Evite

evite.com

Evite полегшує об’єднання людей! Надсилайте онлайн-запрошення з безкоштовним відстеженням RSVP і листівками електронною поштою або текстовими повідомленнями. Отримайте чудові ідеї для подарунків і вечірок!

QuestionPro

QuestionPro

questionpro.com

Безкоштовне програмне забезпечення для опитування: програмне забезпечення для онлайн-опитування QuestionPro для створення опитувань і анкет за лічені хвилини! Використовуйте нашу безкоштовну платформу для опитування з понад 80 типами запитань, готовими шаблонами, опцією розповсюдження та збору даних...

myQuiz

myQuiz

myquiz.org

Створюйте онлайн-вікторини та інтерактивні презентації, щоб зацікавити аудиторію. Працює на будь-якому пристрої з підключенням до Інтернету. До 100 000 учасників

Eventify

Eventify

eventify.io

Універсальна технологія подій Eventify максимізує економію, залучає спонсорів і експонентів, а також покращує залучення відвідувачів, спілкування та задоволення!

Event Farm

Event Farm

eventfarm.com

Event Farm — це програмна платформа для експериментального маркетингу, яка пропонує персоналізовані онлайн-запрошення, реєстрацію гостей, мобільну реєстрацію та цифрову активацію. Наше провідне програмне забезпечення також дозволяє маркетологам включати дані про важливі події до решти показників про...

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