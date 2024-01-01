Zuddl

Zuddl

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Вебсайт: zuddl.com

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Єдина платформа для проведення заходів та вебінарів. Спростіть робочі процеси подій, об’єднавши кілька інструментів для виняткового досвіду відвідувачів і розуміння.
Категорії:
Business
Платформи управління подіями
Програмне забезпечення для маркетингу заходів
Платформи віртуальних подій
Програмне забезпечення для реагування аудиторії
Мережеве спілкування та пошук партнерів
Програмне забезпечення для реєстрації подій і продажу квитків
Мобільні програми для проведення подій

Вебсайт: zuddl.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Zuddl». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

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ClickUp

clickup.com

monday.com

monday.com

monday.com

Odoo

Odoo

odoo.com

Whova

Whova

whova.com

Eventbrite

Eventbrite

eventbrite.com

Quizizz

Quizizz

quizizz.com

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

Airmeet

Airmeet

airmeet.com

JotForm

JotForm

jotform.com

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Slido

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EventsMo

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