Альтернативи - Zoios

Zoho People

zoho.com

Створено для створення щасливішої робочої сили. Ми піклуємося про ваші кадрові процеси, а ви піклуєтесь про своїх співробітників. Від найму, адаптації та управління відвідуваністю до відстеження робочого часу та оцінювання, у нас є все.