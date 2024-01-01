Альтернативи - Zoho TeamInbox

Keeping

keeping.com

Keeping — це перша в світі платформа підтримки клієнтів, інтегрована з Gmail. Призначайте запити на підтримку клієнтів колегам, залишайте приватні нотатки та встановлюйте статус – усе прямо з Gmail. Заснована в 2016 році в Нью-Йорку, ми створили Keeping для команд, які займаються не тільки підтримко...