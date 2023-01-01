Альтернативи - Zoho Analytics

Pipeline CRM

pipelinecrm.com

CRM для продавців від продавців Отримайте платформу CRM для продажів, яка пропонує просте налаштування, повну інтеграцію, повне налаштування та інтуїтивно зрозумілі інструменти. З програмним забезпеченням Pipeline CRM у вас буде все необхідне для прискорення продажів.