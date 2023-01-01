WebCatalog
Znaplink

Znaplink

znaplink.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Znaplink» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Ваше місце в Інтернеті, яке можна назвати домом. Створіть домашню сторінку в Інтернеті, щоб поділитися своїми посиланнями, створити свою спільноту та взаємодіяти зі своєю аудиторією.

Вебсайт: znaplink.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Znaplink». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Zaap

Zaap

zaap.ai

FlipHTML5

FlipHTML5

fliphtml5.com

Repilot

Repilot

repilot.io

HeySummit

HeySummit

heysummit.com

Subsplash

Subsplash

subsplash.com

elink.io

elink.io

elink.io

Mynewdesk

Mynewdesk

mynewsdesk.com

Mobilize

Mobilize

mobilize.io

Short.io

Short.io

short.io

movement.so

movement.so

movement.so

Symbaloo

Symbaloo

symbaloo.com

Forento

Forento

forento.io

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності