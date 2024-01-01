Альтернативи - Zilch
PayPal
paypal.com
PayPal Holdings, Inc. – це американська компанія, яка керує всесвітньою системою онлайн-платежів, яка підтримує грошові перекази в Інтернеті та є електронною альтернативою традиційним паперовим методам, таким як чеки та грошові перекази. Компанія працює як платіжний процесор для онлайн-продавців, са...
Afterpay
afterpay.com
Afterpay повністю інтегрована з усіма вашими улюбленими магазинами. Робіть покупки, як зазвичай, а потім виберіть Afterpay як спосіб оплати під час оформлення замовлення. Перші клієнти проходять швидку реєстрацію, а клієнти, які повертаються, просто входять.
Klarna
klarna.com
Розділіть будь-яку покупку на 4 безвідсоткові платежі. В Інтернеті чи в магазині це легко з додатком Klarna.
Affirm
affirm.com
Платіть у власному темпі. Коли ви купуєте через Affirm, ви завжди точно знаєте, що ви винні і коли закінчите платити. Немає прихованих комісій — навіть комісії за прострочення.
Zip
zip.co
Сплачуйте 4 частинами та купуйте в Інтернеті або в будь-якому магазині, де приймають Visa, Apple Pay і Google. Купуйте розумніше!
Sezzle
sezzle.com
Sezzle дає змогу покупцям робити покупки сьогодні та здійснювати 4 безвідсоткові платежі протягом 6 тижнів! Збільште кількість конверсій, AOV і задоволеність клієнтів.
GoCardless
gocardless.com
Інформаційна панель GoCardless – це місце, де ви керуватимете клієнтами, налаштовуватимете плани та отримуватимете платежі прямим дебетом.
Laybuy Personal
laybuy.com
Купуйте зараз і сплачуйте понад 6 щотижневих безвідсоткових платежів одним способом оплати за допомогою Laybuy. Нові бренди додаються щодня, тому перевіряйте знову!
Tamara
tamara.co
Покупки мають приносити задоволення, без стресу. З Tamara ви можете розділити свої платежі – абсолютно без відсотків. Платіжний засіб, а не за уявою; Виберіть Тамару на касі та розділіть свій рахунок на безвідсоткові платежі
Laybuy Merchant
laybuy.com
Нескінченне зростання, одна платформа. Як ми працюємо для Merchants. Запропонуйте своїм клієнтам простіший спосіб оплати. Дозвольте їм платити 6 тижневих безвідсоткових платежів, одночасно отримуючи ваш платіж негайно. Нижчі ціни означають коротші платіжні цикли та постійних клієнтів вашого бренду.
Paythen
paythen.co
Paython дозволяє легко пропонувати прості платіжні плани, підписки тощо, а вбудовані засоби автоматизації зменшують вашу зайнятість. Код чи технічне ноу-хау не потрібні. Просто підключіть свій обліковий запис Stripe і почніть менш ніж за хвилину.
Mondu
mondu.ai
Mondu сприяє інноваціям у B2B-платежах. Привівши платежі B2B до рівня B2C і поставивши клієнтів у центр платіжного потоку, Mondu забезпечує безперебійний і найсучасніший досвід. Рішення Mondu дозволяє продавцям і торговим майданчикам пропонувати своїм бізнес-клієнтам у Європі та Великобританії найпо...
Partial.ly
partial.ly
Partial.ly дає змогу запропонувати своїм клієнтам індивідуальний гнучкий план оплати, щоб почати платежі негайно.
Alternative Payments
alternativepayments.io
Alternative Payments — це платіжна платформа B2B із повним набором послуг, яка спрощує й автоматизує платежі для вас і ваших клієнтів. Запропонуйте своїм клієнтам надійну та безпечну платформу для оплати рахунків-фактур за допомогою багатьох способів оплати (ACH, кредитні картки та оплата частинами)...
Simpl
getsimpl.com
Simpl — це провідна в Індії мережа оплати в один дотик, призначена для того, щоб зробити платежі непомітними та інтелектуальними для грошей. Він прагне до спрощення та демократизації цифрової трансформації в платіжному просторі. Будучи провідною платформою споживчого досвіду в Індії, Simpl має на м...
Vartana
vartana.com
Vartana — це комплексна платформа для закриття продажів і фінансування корпоративних продажів B2B, яка спрощує те, як торгові представники закривають угоди та платять покупці, спрощуючи процес закриття та усуваючи відстрочку термінів платежу.