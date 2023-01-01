Zentacle — це найкраще розроблений доступний журнал занурень із понад 20 тисячами активних користувачів у всьому світі. Якщо ви фанат AllTrails або Strava і любите океан, тоді вам сподобається Zentacle. Шукайте місця для підводного плавання, вільного дайвінгу та снорклінгу по всьому світу за допомогою карт, детальних оглядів і фотографій, підібраних такими любителями океану, як ви. Використовуйте це як свій журнал занурень, щоб пам’ятати, де ви були, а також усю інформацію та нотатки, пов’язані з вашими зануреннями, і збирайте цифрові марки в магазинах, які беруть участь у дайвінгу. Дайвери, сертифіковані PADI, NAUI та SSI, можуть використовувати Zentacle для заміни своїх паперових журналів занурень і гарантувати, що ви ніколи не втратите свої журнали. Працює з даними різних виробників, таких як Apple Watch, Oceanic, Aqualung, Mares, Suunto та ScubaPro. Він також працює в автономному режимі, тому ви можете реєструвати свої занурення та синхронізувати їх із хмарою пізніше.

Вебсайт: zentacle.com

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