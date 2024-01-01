Zensors

Zensors

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Вебсайт: zensors.com

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Foundation AI для критично важливих рішень. Єдина модель AI для розуміння просторів, моніторингу процесів обслуговування, точного прогнозування та гарантування ефективності. Зенсори перетворюють кожну камеру у вашій будівлі на суперсенсор із штучним інтелектом. Платформа штучного інтелекту робить це, підключаючись до ваших наявних камер, і може спостерігати простір для відстеження кількох робочих процесів, пов’язаних із керуванням потужностями, підбором персоналу, прибиранням, обслуговуванням клієнтів і відстеженням бізнес-активів. Штучний інтелект вивчає шаблони діяльності, щоб оптимізувати управління об’єктами або бізнес-процеси, а також надає сповіщення про аномалії в реальному часі, прогнози та детальну аналітику даних.

Вебсайт: zensors.com

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