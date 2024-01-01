Zenskar

Zenskar

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Вебсайт: zenskar.com

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Zenskar — це платформа Quote-to-cash у Нью-Йорку, яка може автоматизувати складні рахунки на основі передплати та використання, керувати дебіторською заборгованістю, надавати аналітику, налаштовувати гнучкі робочі процеси визнання доходу та автоматизувати вимірювання даних про використання. Zenskar допомагає креативним командам продажів залишатися креативними щодо ціноутворення/контрактів, не ускладнюючи це фінансовим командам! Відвідайте нас на www.zenskar.com
Категорії:
Finance
Програмне забезпечення для керування підпискою
Програмне забезпечення для оплати підписки
Програмне забезпечення для керування прибутком від підписки

Вебсайт: zenskar.com

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Альтернативи

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

Patreon

Patreon

patreon.com

Stripe

Stripe

stripe.com

Square

Square

squareup.com

Odoo

Odoo

odoo.com

Pabbly

Pabbly

pabbly.com

Zoho Billing

Zoho Billing

zoho.com

Sage Accounting

Sage Accounting

sage.com

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Chargebee

chargebee.com

Subskribe

Subskribe

subskribe.com

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