Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Zenskar» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Zenskar — це платформа Quote-to-cash у Нью-Йорку, яка може автоматизувати складні рахунки на основі передплати та використання, керувати дебіторською заборгованістю, надавати аналітику, налаштовувати гнучкі робочі процеси визнання доходу та автоматизувати вимірювання даних про використання. Zenskar допомагає креативним командам продажів залишатися креативними щодо ціноутворення/контрактів, не ускладнюючи це фінансовим командам! Відвідайте нас на www.zenskar.com

Вебсайт: zenskar.com

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