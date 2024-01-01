Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Zenput» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Тепер Zenput є частиною Crunchtime – провідного програмного забезпечення для керування операціями для брендів ресторанів із кількома підрозділами та операторів громадського харчування. Zenput — це платформа виконання операцій, яка використовується такими брендами, як Chipotle, Domino's, Sweetgreen, для автоматизації впровадження та виконання операційних процедур, протоколів громадського здоров’я та безпеки харчових продуктів, а також інших ключових ініціатив.

Вебсайт: zenput.com

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