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ZENIT — це міжнародне некомерційне інформаційне агентство, в якому працює команда професіоналів і волонтерів, які переконані, що надзвичайна мудрість Понтифіка і Католицької Церкви може живити надію і допомогти всьому людству знайти правду, справедливість і красу. Висвітлення, яке ми пропонуємо, зосереджується на діяльності Папи, як-от апостольські поїздки, документи, зустрічі з державними чиновниками тощо.

Вебсайт: zenit.org

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