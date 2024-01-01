Альтернативи - Zeni
QuickBooks Online
intuit.com
QuickBooks — пакет бухгалтерського програмного забезпечення, розроблений і проданий компанією Intuit. Продукти QuickBooks орієнтовані в основному на малий і середній бізнес і пропонують локальні бухгалтерські програми, а також хмарні версії, які приймають бізнес-платежі, керують і оплачують рахунки,...
Osome
osome.com
Ми звільняємо вас від ручного обліку, розв’язуємо електронну комерцію та створюємо компанії. Дозвольте нашим експертам подбати про рахунки-фактури, звіти та податки, поки ви розвиваєте свій бізнес
Bookkeeper360
bookkeeper360.com
Bookkeeper360 — це рішення для ведення бухгалтерського обліку, бухгалтерського обліку та консультування Quickbooks і Xero для малого та середнього бізнесу.
Pilot
pilot.com
Зосередьтеся на своєму бізнесі, знаючи, що наші досвідчені бухгалтери за допомогою програмного забезпечення піклуються про ваші книги.
Paro.ai
paro.ai
Paro — це платформа для розвитку, яка об’єднує експертну спільноту талантів і компанії для вирішення нагальних завдань і розробки плану довгострокового успіху. Завдяки запатентованій технології штучного інтелекту та глибоким галузевим досвідом Paro пропонує компаніям найкращого експерта та рішення д...
inDinero
indinero.com
inDinero — компанія, що займається розробкою бухгалтерського програмного забезпечення та послуг, що надає бухгалтерське та фінансове програмне забезпечення. Компанія inDinero, заснована в 2009 році Джесікою Ма, Енді Су та Андреа Баррікою, закінчила інкубатор стартапів Y Combinator у 2010 році. 8 тра...
Ceterus
ceterus.com
Автоматизація тут — зробіть її частиною свого бухгалтерського обліку! Незалежно від того, чи є ви підприємцем малого бізнесу чи фірмою CPA, яка підтримує малий бізнес, вам потрібна автоматизація, щоб конкурувати на сучасному ринку. Ceterus поєднує в собі технології, які автоматизують кроки в проце...
Xendoo
xendoo.com
Xendoo provides full-service bookkeeping and tax solutions for business owners needing financial peace of mind. Our dedicated expert team of bookkeepers and CPAs reviews your business expenses with a tax-saving lens. Monthly subscription packages start at just $395/month for basic bookkeeping. In ad...
Counto
mycounto.com
Counto (https://mycounto.com) is a fintech accounting company that uses proprietary AI technology - from accounting automation to tax optimisation, to bill payments and spend management - to make compliance a breeze for small businesses. Founded in 2019, it is our mission to help entrepreneurs thriv...