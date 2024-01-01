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Zembula

Zembula

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: zembula.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Zembula» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Zembula enables marketers to create and embed interactive experiences that are optimized for conversion.

Категорії:

Productivity
Двигуни персоналізації

Вебсайт: zembula.com

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Альтернативи

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Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Emma

Emma

myemma.com

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

Braze

Braze

braze.com

CleverTap

CleverTap

clevertap.com

MoEngage

MoEngage

moengage.com

Yext

Yext

yext.com

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Mutiny

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