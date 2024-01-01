Zego – це компанія з автоматизації управління майном, яка спрощує громіздкі, але критичні робочі процеси для менеджерів і асоціацій. Наша сучасна платформа прискорює зростання NOI та зменшує ризики, допомагаючи клієнтам масштабувати ресурси, зміцнювати довіру та приймати рішення на основі даних. Від управління платежами та комунальними послугами до залучення мешканців, автоматизовані робочі процеси Zego легко інтегруються з провідними системами управління нерухомістю, надаючи користувачам точну інформацію в режимі реального часу під рукою. З моменту заснування в 2003 році Zego (компанія Global Payments) перетворилася з провідного постачальника платежів на комплексну платформу автоматизації управління майном. Маючи понад 350 співробітників, Zego обслуговує 7000 компаній житлової нерухомості та понад 15 мільйонів одиниць по всій країні. Дізнайтеся більше про те, що робить Zego однією з найкращих платформ автоматизації робочого процесу для управління майном, на gozego.com.

Вебсайт: gozego.com

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