Альтернативи - Zeemo

Otter

Otter

otter.ai

Otter — це інтелектуальна програма для створення нотаток, яка дає змогу запам’ятовувати, шукати та ділитися голосовими розмовами. Otter створює розумні голосові нотатки, які поєднують аудіо, транскрипцію, ідентифікацію мовця, вбудовані фотографії та ключові фрази. Це допомагає діловим людям, журналі...

Animaker

Animaker

animaker.com

Animaker — це онлайн-виробник анімаційних відео «зроби сам» (#DIY), який робить презентації студійної якості доступними для кожного. Анімаційні відео, зроблено правильно!

Riverside.fm

Riverside.fm

riverside.fm

Riverside.fm дозволяє подкастерам і медіакомпаніям легко записувати віддалені інтерв’ю в студійній якості. Кінцевий результат? Відео 4k і аудіоконтент WAV.

Murf AI

Murf AI

murf.ai

Переходьте від тексту до мовлення за допомогою універсального генератора голосу AI. Увімкнено штучний інтелект, справжні голоси людей. Зробіть озвучку студійної якості за лічені хвилини. Використовуйте реалістичні штучні голоси Murf для подкастів, відео та всіх ваших професійних презентацій.

Fireflies.ai

Fireflies.ai

fireflies.ai

Записуйте, транскрибуйте та шукайте свої зустрічі! Автоматичні нотатки зустрічі для Zoom, GMeet, Teams, Webex тощо.

Descript

Descript

descript.com

Записуйте, транскрибуйте, редагуйте, мікшуйте, співпрацюйте та опануйте своє аудіо та відео за допомогою Descript. Завантажити безкоштовно →.

Simplified

Simplified

simplified.com

Універсальна платформа цифрового дизайну, яка допомагає вам створювати вміст, масштабувати свій бренд і співпрацювати з вашою командою, як ніколи раніше. Усе, що вам потрібно, щоб розповісти свою історію, в одному місці.

Piktochart

Piktochart

piktochart.com

Увійдіть і використовуйте Piktochart для створення красивої інфографіки, плакатів, звітів, презентацій, листівок або графіки для соціальних мереж. Досвід проектування не потрібен

Notta

Notta

notta.ai

Записуйте та перетворюйте ваші улюблені подкасти, новини та розмовне радіо, чат Discord, аудіо Zoom Classes у текст. Ви можете відтворювати записи та редагувати стенограми, додавати примітки, теги, вставляти зображення, щоб отримати цінну інформацію з кожної розмови.

Happy Scribe

Happy Scribe

happyscribe.com

Універсальна платформа транскрипції та субтитрів. Сучасний А.І. працюючи пліч-о-пліч із найкращими мовними професіоналами.

Rev

Rev

rev.com

Перетворення аудіо та відео на текст. Люди працюють пліч-о-пліч із найкращим ШІ для перетворення мовлення в текст.

Tactiq

Tactiq

tactiq.io

Ведіть розмову, ми подбаємо про нотатки. Завдяки транскрипції Google Meet, Zoom, MS Teams і Webex від Tactiq у реальному часі ви ніколи не пропустите жодного слова.

Podcastle

Podcastle

podcastle.ai

Podcastle — це платформа для створення аудіо та відео на основі штучного інтелекту, яка допомагає професійним подкастерам і аматорам створювати, редагувати та розповсюджувати подкасти високої якості за лічені секунди. Місія компанії полягає в тому, щоб демократизувати доступ до телемовлення за допом...

Rewatch

Rewatch

rewatch.com

Відео, яке надає сили всій вашій команді Rewatch — це робочий простір для спільної роботи з відео, розроблений, щоб допомогти командам знати більше та швидко рухатися.

tl;dv

tl;dv

tldv.io

Записувач нарад на основі штучного інтелекту для Zoom і Google Meet - tl;dv. Відкрийте для себе програмне забезпечення для зустрічей на базі GPT, щоб записувати відео, транскрибувати, виділяти й ділитися своїми онлайн-зустрічами. Спробуйте tldv безкоштовно!

Sessions.us

Sessions.us

sessions.us

Здивуйте своїх учасників інтерактивними зустрічами та вебінарами. У Sessions є все на одній платформі: планування, стенограми, кімнати, хмарне сховище та ШІ.

Trint

Trint

trint.com

Транскрибувати. Створити. Поділіться. Перетворіть аудіо та відео на вміст, який можна шукати, редагувати та ділитися 31 мовою.

MeetGeek

MeetGeek

meetgeek.ai

MeetGeek — це помічник із штучного інтелекту для проведення зустрічей, який автоматично записує відео, транскрибує, підсумовує та надає ключову інформацію з кожної зустрічі.

Grain

Grain

grain.com

Записуйте, транскрибуйте, кліпуйте та діліться відео з Zoom у реальному часі. Важливий інструмент для сучасних команд.

Fathom

Fathom

fathom.video

Записує, транскрибує та виділяє найкращі моменти ваших дзвінків. Надсилає автоматично створені нотатки про дзвінки до вашої CRM.

Vowel

Vowel

vowel.com

Найпростіший спосіб проводити продуктивні зустрічі. Відеоконференції, транскрипція нарад у прямому ефірі, миттєві записи та плани спільної роботи + нотатки — усе в одному місці.

Sonix

Sonix

sonix.ai

Sonix — це найдосконаліша у світі автоматизована платформа транскрипції, перекладу та субтитрів. Швидко, точно та доступно.

UpdateAI

UpdateAI

update.ai

UpdateAI — це перший і єдиний у світі цифровий помічник, створений для менеджерів з питань успіху клієнтів. Завдяки інтеграції в Zoom ми автоматично робимо нотатки, фіксуємо та призначаємо завдання, визначаємо ризики та надсилаємо відгуки про продукт. Більш того, ми допомагаємо вам писати подальші е...

Exemplary AI

Exemplary AI

exemplary.ai

Перетворіть відео й аудіо на захоплюючий вміст. Створюйте резюме, відеоролики, стенограми, підписи, переклади тощо за допомогою простих підказок

Claap

Claap

claap.io

МЕНШЕ ЗУСТРІЧ. БІЛЬШЕ РОБИТИ. Записуйте швидкі відео свого екрана, отримуйте контекстний відгук і приймайте рішення. Сучасний спосіб об’єднати гібридні команди.

Transcript LOL

Transcript LOL

transcript.lol

Переписуйте свої подкасти, відео та зустрічі. Прискоріть навчання та продуктивність.

Speechmatics

Speechmatics

speechmatics.com

Speechmatics є провідним світовим експертом у сфері мовленнєвого інтелекту, який поєднує останні досягнення в галузі штучного інтелекту та машинного навчання, щоб розкрити бізнес-цінність людського мовлення. Компанії використовують Speechmatics у всьому світі, щоб точно розуміти та транскрибувати лю...

PodcastAI

PodcastAI

podcastai.com

PodcastAI — це платформа, яка використовує вдосконалені інструменти штучного інтелекту для оптимізації виробництва подкастів, пропонуючи такі функції, як швидка транскрипція, ідентифікація мовця, генерація метаданих і уможливлення взаємодії хоста штучного інтелекту.

Symbl.ai

Symbl.ai

symbl.ai

Людський інтелект для підприємств. Розуміння розмов Symbl.ai і генеративна технологія штучного інтелекту розкриває весь потенціал людських розмов – для досягнення ваших цілей.

Traq.ai

Traq.ai

traq.ai

У світі, де покупці поінформовані більше, ніж будь-коли, виграти більше угод — це не стільки виконання сценарію, скільки розуміння пріоритетів і проблемних моментів вашого потенційного клієнта. Завдяки запису дзвінків, транскрипції та аналізу штучного інтелекту платформа розмов Traq.ai витягує з кож...

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