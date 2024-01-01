Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Zeemo» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Zeemo дає змогу творцям вмісту автоматично створювати та перекладати субтитри до відео 18 мовами з найсучаснішими показниками точності. Використовуючи вдосконалену технологію розпізнавання голосу та розуміння природної мови, Zeemo автоматично розпізнає людські голоси у відео та перетворює їх на субтитри. Це інноваційне рішення надає автоматичні служби субтитрів до відео, які підвищують доступність і покращують взаємодію з користувачем. Додаток: https://zeemo.ai/zmapp/

Вебсайт: zeemo.ai

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