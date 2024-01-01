Zeemo

Zeemo

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Вебсайт: zeemo.ai

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Zeemo дає змогу творцям вмісту автоматично створювати та перекладати субтитри до відео 18 мовами з найсучаснішими показниками точності. Використовуючи вдосконалену технологію розпізнавання голосу та розуміння природної мови, Zeemo автоматично розпізнає людські голоси у відео та перетворює їх на субтитри. Це інноваційне рішення надає автоматичні служби субтитрів до відео, які підвищують доступність і покращують взаємодію з користувачем. Додаток: https://zeemo.ai/zmapp/
Категорії:
Productivity
Програмне забезпечення для транскрипції

Вебсайт: zeemo.ai

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Альтернативи

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Animaker

Animaker

animaker.com

Riverside.fm

Riverside.fm

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Murf AI

Murf AI

murf.ai

Fireflies.ai

Fireflies.ai

fireflies.ai

Descript

Descript

descript.com

Simplified

Simplified

simplified.com

Piktochart

Piktochart

piktochart.com

Notta

Notta

notta.ai

Rev

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Happy Scribe

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Tactiq

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