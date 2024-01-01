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Zaymo

Zaymo

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Вебсайт: zaymo.com

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Interactive email builder for ecommerce brands Recent changes in email clients made it possible to embed a whole website inside an email. We've built the first email builder that lets Shopify brands create emails that are fully interactive like websites. Zaymo emails decrease friction and increase conversion for product marketing and data collection.

Вебсайт: zaymo.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Zaymo». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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