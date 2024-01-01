Zawya

Zawya

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Вебсайт: zawya.com

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ZAWYA.com під керівництвом Refinitiv Middle East є провідною платформою, яка надає важливі новини та інформацію професіоналам у регіоні MENA. Маючи мільйони користувачів, він пропонує оновлення в режимі реального часу на регіональних і глобальних ринках, включаючи акції, товари та валюти, як англійською, так і арабською версіями.

Вебсайт: zawya.com

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