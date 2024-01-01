有赞

有赞

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Вебсайт: youzan.com

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Youzan - Розумна робота, нове зростання всюди - Робіть бізнес, знайдіть Youzan Youzan надає рішення для зростання бізнесу для всіх галузей, таких як електронна комерція, роздрібна торгівля, індустрія краси, освіта та готелі, допомагаючи торговцям із багатоканальним приватним маркетингом, прямими трансляціями та маркетингом за кордоном, а також надає цифрові можливості для керування довідниками покупок, операцій із членством, і приватні спільноти для стимулювання загального зростання бізнесу.

Вебсайт: youzan.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «有赞». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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