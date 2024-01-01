Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

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Youzan - Розумна робота, нове зростання всюди - Робіть бізнес, знайдіть Youzan Youzan надає рішення для зростання бізнесу для всіх галузей, таких як електронна комерція, роздрібна торгівля, індустрія краси, освіта та готелі, допомагаючи торговцям із багатоканальним приватним маркетингом, прямими трансляціями та маркетингом за кордоном, а також надає цифрові можливості для керування довідниками покупок, операцій із членством, і приватні спільноти для стимулювання загального зростання бізнесу.

Вебсайт: youzan.com

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