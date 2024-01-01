Yordex Smart PO допомагає компаніям скоротити витрати на обробку рахунків-фактур до 75%, покращити видимість, оптимізувати грошові потоки та забезпечити виграшні відносини між покупцями та постачальниками. Smart PO активно беруть на себе контроль над ситуацією. Після надсилання вони подбають про те, щоб вони були завершені до останнього платежу з якомога меншою вашою участю. Вони автоматично звірять, автоматично отримають і автоматично сплатять, що заощадить вам багато часу. Почніть працювати з Yordex практично без переривання поточних процесів. На відміну від інших рішень AP, у Yordex немає дорогих і трудомістких процесів перепроектування, що дає змогу максимізувати віддачу від інвестицій з першого дня.

Вебсайт: yordex.com

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