Yonhap News

Yonhap News

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Вебсайт: yna.co.kr

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Інформаційне агентство Yonhap відіграє центральну роль у південнокорейській пресі, доставляючи новини своїм клієнтам, а також газетам, телерадіомовникам, державним установам, компаніям та інтернет-порталам у режимі реального часу. Наші новинні статті створюються шляхом побудови мережі, що охоплює внутрішні поставки в різних газетах, телерадіомовленні та державних департаментах, великих установах, великих корпораціях, ЗМІ, K-pop, K-wave, Hallyu, Korean Wave, Korean Pop та багато іншого!

Вебсайт: yna.co.kr

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