Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «YNAB» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

You Need a Budget (YNAB) (вимовляється Why-nab) — американська багатоплатформна програма персонального бюджетування, заснована на методі конвертів. У 2013 році це було найпопулярніше програмне забезпечення для особистих фінансів серед читачів Lifehacker.

Вебсайт: youneedabudget.com

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