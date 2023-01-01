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Вебсайт: youneedabudget.com

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You Need a Budget (YNAB) (вимовляється Why-nab) — американська багатоплатформна програма персонального бюджетування, заснована на методі конвертів. У 2013 році це було найпопулярніше програмне забезпечення для особистих фінансів серед читачів Lifehacker.

Вебсайт: youneedabudget.com

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