Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Yhangry» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Yhangry — це приватний ринок шеф-кухарів, де ви можете замовити шеф-кухаря, коли захочете поспілкуватися вдома.

Вебсайт: yhangry.com

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