Yesil Health — це AI Health Assistant, призначений для надання персоналізованих, заснованих на доказах рішень для запитів користувачів про здоров’я. Він охоплює широкий спектр потреб, включаючи консультації щодо здоров’я, поради щодо харчування, інтерпретацію результатів лабораторних досліджень, фізичні вправи та психологічний тренінг. Yesil Health, створений для вивчення та адаптації до профілю здоров’я людини, пропонує рішення, засновані на останніх медичних дослідженнях і рекомендаціях. Такі функції, як «Analysed Health PDF», дозволяють користувачам завантажувати медичні документи, які потім аналізуються ШІ, щоб надати чіткі та зрозумілі пояснення простою мовою. Він також продемонстрував глибоке розуміння даних про здоров’я, забезпечуючи достовірну інформацію, що надходить до користувача. Сфери застосування варіюються від загальних симптомів і порад щодо дієти до жіночого здоров’я та хронічних захворювань. Незважаючи на те, що це розширений інструмент штучного інтелекту в галузі охорони здоров’я, важливо зазначити, що Yesil Health рекомендує, щоб медичний працівник інтерпретував результати штучного інтелекту та використовував його як додатковий інструмент окремо. Yesil Health — це продукт Yesil Science, технологічної компанії, що спеціалізується на рішеннях для здоров’я та здоров’я.

Вебсайт: yesilhealth.com

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