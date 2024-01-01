Альтернативи - Yapily
Tray.io
tray.io
Tray.io — це найдосконаліша інтеграційна платформа для підключення інструментів, які ви використовуєте щодня. Легко оптимізуйте процеси за допомогою нашого візуального редактора робочих процесів. Створюйте за допомогою кліків або кодів.
NexHealth
nexhealth.com
NexHealth | Платформа №1 для роботи з пацієнтами. Залучайте більше пацієнтів за допомогою NexHealth для онлайн-планування, спілкування, цифрових форм і багато іншого.
entri
entri.com
Entri — це API для користувацьких доменів. Ми спрощуємо для вашої програми підключення, захист, продаж і підтримку спеціальних доменів.
Duffel
duffel.com
Ми пропонуємо потужний API, який дозволяє будь-якій туристичній компанії шукати, бронювати та продавати рейси в мережі провідних світових авіакомпаній за лічені хвилини, а не місяці.
Merge
merge.dev
Уніфікований API Merge дозволяє розробникам інтегрувати лише один раз і надавати своїм клієнтам доступ до понад 150 інтеграцій HRIS, ATS, бухгалтерського обліку, продажу квитків і CRM.
Aurinko.io
aurinko.io
Aurinko забезпечує основні комунікаційні функції та пропонує готову логіку синхронізації CRM, а також готові до інтеграції надбудови Gmail і Outlook, що дозволяє бізнес-платформам (CRM, ATS, PM, PRM, LMS) увімкнути інтелектуальне керування відносинами . *** CRM Sync Logic *** УВІМКНУТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬН...
Phyllo
getphyllo.com
Phyllo — це шлюз даних для доступу до даних творців безпосередньо з вихідних платформ. Phyllo створює основну інфраструктуру, яка з’єднується з кожною платформою творців, підтримує живу подачу даних для систем, які ці платформи використовують для керування даними творців, і надає нормалізований набі...
Railz
railz.ai
Railz будує найбільшу мережу фінансових даних для майбутнього фінансів. Ми прагнемо встановити зв’язок між перспективними фінансовими установами та компаніями та фінансовими даними їхніх клієнтів малого та середнього бізнесу. Наше рішення Accounting Data-as-a-Service™ пропонує фінансовим установам і...
Pyas
pyas.io
Pyas — це рішення API інтеграції календаря для стартапів і індивідуальних розробників. Створіть свою функцію інтеграції календаря за хвилини замість місяців. Легко інтегруйте з Календарем Google і Microsoft Outlook. Інтегруйте Zoom і Google Meet для відеоконференцій за допомогою єдиного API.
Pinwheel
pinwheelapi.com
Pinwheel працює над створенням більш справедливої фінансової системи, відкриваючи доступ API до систем нарахування заробітної плати. Pinwheel надає платформу, яка дозволяє споживачам підключати свій обліковий запис до будь-якої програми. Побудувавши труби, які з’єднують ці системи з банками, креди...
Truv
truv.com
Найбезпечніші та найнадійніші API-з’єднання з платіжними рахунками, що дозволяє перевіряти доходи та зайнятість, пряме перемикання депозитів тощо.
StackOne
stackone.com
StackOne змінює спосіб, у який постачальники SaaS створюють неймовірні інтеграції, завдяки своїй потужній пропозиції Unified API. За допомогою StackOne компанії можуть легко підключатися до кількох інструментів і джерел даних, створюючи бездоганний досвід і масштабоване рішення для різних платформ і...
API2Cart
api2cart.com
API2Cart допомагає інтегрувати ваш сервіс із кількома кошиками для покупок. Це 1 API, який працює однаково на всіх різних платформах для покупок, тож якщо ваші клієнти мають свої магазини на різних платформах, вам не потрібно створювати окремі інтеграції API для кожного з них один за одним, це можна...
Truto
truto.one
Truto.one дозволяє компаніям пропонувати своїм клієнтам інтеграцію HRIS, ATS, CRM, служби підтримки, продажу квитків, платіжних шлюзів, платформ підписки, бухгалтерського обліку, електронної комерції та електронної пошти за допомогою уніфікованих API.
Cobalt
gocobalt.io
Cobalt — це вбудована інтеграційна платформа, яка забезпечує зручне підключення програм SaaS. Завдяки Cobalt SaaS-компанії можуть пропонувати своїм клієнтам інтеграцію в оригінальній манері. Завдяки каталогу з понад 250 готових інтеграцій, який швидко зростає, Cobalt забезпечує широке охоплення бага...
Unified.to
unified.to
«Один API для інтеграції всього» — ми єдина платформа розробників API для інтеграції SaaS. На створення одного запиту клієнта на інтеграцію може знадобитися кілька місяців. За допомогою Unified.to ви можете запустити всі інтеграції, які потрібні вашим клієнтам, лише за кілька годин. Unified.to — це ...
Codat
codat.io
Codat допомагає банкам будувати глибші зв’язки з бізнес-клієнтами. Ми пропонуємо продукти, які спрощують доступ, синхронізацію та інтерпретацію даних із фінансового програмного забезпечення клієнтів для конкретних випадків використання, таких як підключення постачальників до програм комерційних карт...
Apideck
apideck.com
Apideck дозволяє розробникам створювати масштабні інтеграції за допомогою набору уніфікованих API, що охоплюють бухгалтерський облік, CRM, HRIS, ATS, зберігання файлів, управління проектами та електронну комерцію. Економія часу та витрат на обслуговування, щоб інженери могли зосередитися на основном...
Nylas
nylas.com
Сотні тисяч розробників у всьому світі використовують Nylas для збільшення швидкості та безперешкодного створення настроюваних можливостей електронної пошти та планування за допомогою найсучасніших API. Nylas — це єдина платформа, яка надає розробникам універсальний доступ до постачальників електрон...
Alloy Automation
runalloy.com
Alloy — це вбудована інтеграційна платформа, яка використовується командами розробників і продуктів для спрощення та прискорення всіх аспектів розробки інтеграції — від настроюваності користувача до інфраструктури опитування.
Finch
tryfinch.com
API №1 для систем працевлаштування. Розблокуйте дані про організацію, оплату праці та пільги з найбільшої в галузі мережі постачальників HRIS і нарахування заробітної плати.
Terra
tryterra.co
API, який дає змогу інтегрувати такі пристрої, як Garmin, Fitbit, Apple, Google, Polar, Eight Sleep, Oura та інші, через єдине джерело.
Hotglue
hotglue.com
Спростіть інтеграцію SaaS за допомогою вбудованого iPaaS. Створіть нативну інтеграцію з платформами, якими користуються ваші клієнти, у 10 разів швидше.
Integration Labs
integrationlabs.co
Уніфікований API для фінансових даних бізнесу. Integration Labs полегшує взаємодію з фінансовими даними клієнтів вашого бізнесу. Провідні SaaS, платіжні та фінансові компанії використовують єдиний API для легкого отримання та синхронізації даних між обліковими, комерційними та платіжними платформа...
Kombo
kombo.dev
Пора перестати ганятися за інтеграціями. Швидко запропонуйте інтеграції, про які запитують ваші клієнти — створіть уніфікований API Kombo, щоб розблокувати постійно зростаючий набір інтеграцій HR та ATS.