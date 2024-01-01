Альтернативи - Yakkyofy

Printful

Printful

printful.com

Створюйте та продавайте індивідуальні продукти онлайн. Перетворіть свої ідеї на преміальні продукти, які залишать незабутнє враження

DSers

DSers

dsers.com

Найкращий інструмент для дропшиппінгу AliExpress для електронної комерції.

ShipStation

ShipStation

shipstation.com

Імпортуйте, керуйте та відправляйте свої замовлення за допомогою ShipStation. Наше програмне забезпечення для доставки розроблено, щоб заощадити ваш час і гроші на виконанні замовлень електронної комерції.

Shiprocket

Shiprocket

shiprocket.in

Доставка через електронну комерцію стала легкою Індійське рішення №1 для електронної комерції з доставки, якому довіряють понад 100 тисяч брендів і підприємців за найнижчі тарифи на доставку, найширше охоплення та найкраще обслуговування клієнтів.

Spocket

Spocket

spocket.co

Spocket дозволяє легко розпочати дропшипінг кращих продуктів від постачальників із США та ЄС. Почніть безкоштовно і дізнайтеся, чому Spocket постійно отримує 5 зірок.

Dropified

Dropified

dropified.com

Dropified дає вам змогу автоматизувати дропшипінговий бізнес на eBay/AliExpress або запустити власні індивідуальні фірмові добавки, які розповсюджуються вашим клієнтам.

Sendcloud

Sendcloud

sendcloud.com

Автоматизуйте процес доставки, пропонуючи найкращий досвід доставки. Легко підключайтеся до понад 80 перевізників за допомогою провідного програмного забезпечення для доставки.

Shippo

Shippo

goshippo.com

Shippo — це найкраще програмне забезпечення для доставки з кількома перевізниками для компаній електронної комерції. Знаходьте найкращі тарифи доставки, інтегруйтеся з платформами електронної комерції, друкуйте транспортні етикетки, відстежуйте доставку посилок і перевіряйте адреси за допомогою нашо...

Easyship

Easyship

easyship.com

Вибір №1 для торговців, яким потрібні найнижчі тарифи, безперебійна інтеграція, потужна автоматизація та найширший вибір кур’єрів від їх програмного забезпечення для доставки. Ми робимо доставку легкою!

Planio

Planio

plan.io

Розробник успіху проекту: відстеження проблем, керування проектами, контроль версій, довідкова служба, синхронізація файлів, Wiki та чат.

Convictional

Convictional

convictional.com

Використовуйте Convictional, щоб запустити ринок B2C або B2B із кількома постачальниками. Ми надаємо роздрібним торговцям і дистриб’юторам можливість шукати, підключати та інтегруватись із сторонніми постачальниками для ринку та прямої доставки.

HyperSKU

HyperSKU

hypersku.com

Ми полегшуємо вам пошук найкращих продуктів дропшиппінгу для продажу з максимальним прибутком, тому що ми виконуємо всю важку роботу за вас. Дізнайтеся більше тут!

Duoplane

Duoplane

duoplane.com

Duoplane є провідним постачальником програмного забезпечення для доставки та автоматизації операцій для електронної комерції. Розширена маршрутизація замовлень, синхронізація запасів.

Crowdship

Crowdship

crowdship.io

Crowdship дає змогу роздрібним торговцям швидко знаходити, залучати та продавати продукти найпопулярніших брендів. Миттєво знаходьте, доставляйте та надсилайте товари від провідних брендів, не купуючи асортимент заздалегідь. Синхронізуйте продукти, ціни, запаси, замовлення, повернення, платежі тощо ...

Yaballe

Yaballe

welcome.yaballe.com

Yaballe — це надшвидко зростаючий початковий стартап, який надає рішення SaaS для підприємств електронної комерції та клієнтів, що здійснюють дропшипінг.

Shipfusion

Shipfusion

shipfusion.com

Ми надаємо роздрібним торговцям рішення для виконання завдань для їхніх компаній електронної комерції. Маючи склади в Чикаго, Нью-Йорку та Торонто, ми можемо забезпечити виконання замовлень у США, Канаді та за кордоном. Наше спеціально створене програмне забезпечення дозволяє нашим клієнтам повністю...

Wholesale2B

Wholesale2B

wholesale2b.com

Пряма доставка на Amazon, eBay, Shopify, BigCommerce, Weebly, Ecwid, WooCommerce та багатьох інших платформах. Або придбайте магазин електронної комерції під ключ!

ShipperHQ

ShipperHQ

shipperhq.com

Виправдайте очікування з ShipperHQ! ShipperHQ дозволяє легко персоналізувати тарифи та способи доставки, які ви пропонуєте клієнтам онлайн. Незалежно від того, чи хочете ви зменшити залишення кошика, знизити витрати на доставку, запропонувати міжнародну доставку (або все вищезазначене), ShipperHQ до...

ShipKaro

ShipKaro

shipkaro.com

ShipKaro — це ініціатива StoreHippo, яка спрямована на пропонування швидких, недорогих і спрощених логістичних рішень шляхом надання послуг агрегатора доставки для власників електронної комерції.

Sell The Trend

Sell The Trend

sellthetrend.com

Дійсно комплексне рішення для дропшипінгу, яке забезпечує справді виграшний продукт, імпорт інноваційних продуктів і виконання замовлення в один клік.

Modalyst

Modalyst

modalyst.co

З Modalyst немає попередніх витрат на складські запаси – купуйте мільйони продуктів у понад 40 категоріях, у тому числі відібраних постачальників із США, і надсилайте замовлення безпосередньо своїм клієнтам.

easync

easync

easync.io

Знаходить гарячі предмети, автоматично підриває конкуренцію, отримує максимальний прибуток. Простий спосіб відправити товари з Amazon, WalMart, Overstock, Aliexpress тощо на Ebay і Shopify.

Calcurates

Calcurates

calcurates.com

Calcurates — це хмарне рішення для повної доставки, яке розраховує та показує правильні методи та тарифи клієнтам під час оформлення замовлення. Це допомагає електронній комерції легко інтегруватися з основними перевізниками (DHL, UPS, USPS, FedEx тощо), щоб отримувати актуальні тарифи, друкувати ет...

Syncee

Syncee

syncee.co

Syncee — це глобальна платформа дропшиппінгу та оптової торгівлі B2B, розроблена для того, щоб допомогти роздрібним торговцям і постачальникам спілкуватися. На Syncee Marketplace доступні мільйони готових до продажу високоприбуткових продуктів у різних категоріях. Постачальники з США/Канади/ЄС/Велик...

Inventory Source

Inventory Source

inventorysource.com

Inventory Source — це найбільший і найтриваліший у світі постачальник рішень для доставки даних, що підключає торговельних посередників безпосередньо до їхніх програм постачальників для прямої доставки та дозволяє торговим посередникам ефективно керувати оновленнями каталогу продуктів. Штаб-квартира...

AppScenic

AppScenic

appscenic.com

AppScenic — це найкраща платформа для автоматизації електронної комерції (дропшиппінг і оптова торгівля), яка надає вам усі необхідні інструменти, щоб продавати більше, скрізь і будь-коли. Ми зв’язуємо власників компаній електронної комерції з усього світу з високоякісними дропшиппінговими та оптови...

Ali2Woo

Ali2Woo

ali2woo.com

Розширення для «Dropshipping with Banggood for WooCommerce». Легко шукайте та імпортуйте товари на Banggood! Розширення Dropshipping для порталу Banggood. - Імпорт продуктів - фільтрування та виділення продуктів за певним варіантом доставки - масовий імпорт товарів із певної категорії або сторінки п...

Doba

Doba

doba.com

Doba — це провідна в галузі платформа Dropshipping як для початківців, так і для відомих підприємців електронної комерції. Наш видатний каталог продуктів із понад 1 мільйона товарів пропонує різноманітні категорії продуктів, зберігаючи при цьому гарантію якості. Бізнес-модель дропшиппінгу дає змогу ...

Shippit

Shippit

shippit.com.my

Доставка та доставка. Наша технологія та розумний розподіл перевізників спрощують підключення до кількох операторів, тож ви можете запропонувати більше варіантів доставки та стабільні та економічно ефективні доставки. А коли ваші потреби в доставці складні, наші експертні служби доставки подбають пр...

Logicbroker

Logicbroker

logicbroker.com

Logicbroker — це провідна комерційна платформа для багатьох постачальників, яка легко об’єднує торгових партнерів незалежно від типів інтеграції. Наші сучасні рішення дають роздрібним торговцям і брендам можливість підключати, оркеструвати та розвивати свою комерційну платформу, щоб контролювати вза...

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