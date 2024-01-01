Альтернативи - Yac

Voxer

voxer.com

Voxer – це компанія з розробки мобільних додатків із Сан-Франциско, відома своєю безкоштовною програмою Voxer Walkie Talkie для смартфонів. Заснована Томом Кетісом і Метом Ренні, Voxer Walkie Talkie є водночас живою системою «натисніть і говори» та системою голосових повідомлень. Повідомлення на Vo...