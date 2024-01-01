Альтернативи - Yac
Voxer
voxer.com
Voxer – це компанія з розробки мобільних додатків із Сан-Франциско, відома своєю безкоштовною програмою Voxer Walkie Talkie для смартфонів. Заснована Томом Кетісом і Метом Ренні, Voxer Walkie Talkie є водночас живою системою «натисніть і говори» та системою голосових повідомлень. Повідомлення на Vo...
Verizon
verizon.com
Verizon — американський оператор бездротової мережі, який раніше діяв як окремий підрозділ Verizon Communications під назвою Verizon Wireless.
Zello
zello.com
Універсальне рішення для бізнес-комунікацій, яке об’єднує 150 мільйонів користувачів у всьому світі. Розширте можливості своїх співробітників за допомогою миттєвого відтворюваного голосу.
Orion
orionlabs.io
Голос – це майбутнє передової роботи. Голосова платформа Orion PTT 2.0 підвищує продуктивність, безпеку співробітників і залучення клієнтів для першої робочої сили підприємства. Наші глобальні клієнти трансформують свою робочу силу за допомогою захищеного миттєвого зв’язку Orion E2EE, автоматизації ...