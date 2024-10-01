Альтернативи - Xserver

Wetopi

wetopi.com

Заощаджуйте час на розробці та розміщенні WordPress. За допомогою wetopi ви можете запускати доступні та точно налаштовані контейнерні машини WordPress без жодних інвестицій у системного адміністратора. Що ви отримуєте? – Завдяки контейнеризації ви отримуєте повну ізоляцію системи для кожного з ваши...