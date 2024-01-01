Xserver (エックスサーバー) — відома японська веб-хостингова компанія, яка надає повний спектр послуг хостингу, реєстрації доменів і відповідних рішень. Він обслуговує окремих осіб, компанії та організації будь-якого розміру, пропонуючи надійні та багатофункціональні пакети хостингу для задоволення різноманітних потреб. * Веб-хостинг: Xserver пропонує різні плани веб-хостингу, включаючи загальний хостинг, хостинг VPS (віртуальний приватний сервер) і хостинг виділеного сервера. Ці плани розроблено з урахуванням різних рівнів відвідуваності веб-сайту, вимог до ресурсів і технічних можливостей. * Реєстрація домену: платформа дозволяє користувачам реєструвати та керувати доменними іменами, пропонуючи широкий вибір доменних розширень (.com, .jp, .net, .org тощо) та інструментів керування доменом, щоб допомогти користувачам захистити свою онлайн-ідентичність. * Конструктор веб-сайтів: Xserver надає простий у використанні конструктор веб-сайтів, який дозволяє користувачам створювати веб-сайти професійного вигляду, не потребуючи передових технічних навичок. Конструктор містить настроювані шаблони, функцію перетягування та вбудовані інструменти SEO. * Хостинг WordPress: Xserver пропонує спеціалізовані плани хостингу, оптимізовані для веб-сайтів WordPress, які забезпечують такі функції, як встановлення WordPress одним клацанням миші, автоматичні оновлення та розширені заходи безпеки, адаптовані до платформи WordPress. * Рішення для електронної комерції: Xserver пропонує пакети хостингу для електронної комерції та інтеграцію з популярними платформами електронної комерції, такими як WooCommerce і Magento, що дозволяє користувачам легко створювати онлайн-магазини та керувати ними. * Хостинг електронної пошти: платформа надає послуги хостингу електронної пошти з настроюваними адресами електронної пошти, захистом від спаму та доступом до веб-пошти, що дозволяє користувачам ефективно спілкуватися з клієнтами та зацікавленими сторонами. * Сертифікати SSL: Xserver пропонує сертифікати SSL для захисту веб-сайтів і конфіденційних даних, що передаються через Інтернет. Сертифікати SSL допомагають зміцнити довіру відвідувачів веб-сайту та підвищити позиції в пошукових системах. * Підтримка клієнтів: Xserver пропонує підтримку клієнтів японською мовою, надаючи допомогу та технічну підтримку користувачам по телефону, електронною поштою та в чаті. Вони також надають документацію, навчальні посібники та статті бази знань, щоб допомогти користувачам усунути проблеми та дізнатися більше про теми, пов’язані з хостингом. Xserver — це надійний і надійний постачальник веб-хостингу в Японії, який пропонує широкий спектр послуг хостингу та рішень, щоб допомогти окремим особам і компаніям створити та підтримувати сильну присутність в Інтернеті.

Вебсайт: xserver.ne.jp

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