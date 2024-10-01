Альтернативи - Xolo
Fiverr
fiverr.com
Fiverr — це онлайн-ринок послуг фрілансерів. Компанія надає платформу для фрілансерів, щоб пропонувати послуги клієнтам у всьому світі.
Upwork
upwork.com
Upwork, раніше Elance-oDesk, — це американсько-американська платформа для фрілансерів, де підприємства та окремі особи об’єднуються для ведення бізнесу. У 2015 році злиття Elance і oDesk було перейменовано в Upwork, а повна назва компанії — Upwork Global Inc. Наразі Upwork базується в Санта-Кларі та...
Square
squareup.com
Square, Inc. — американська компанія, що надає фінансові послуги, агрегатор торговельних послуг і мобільних платежів, розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія. Компанія продає платіжні продукти програмного та апаратного забезпечення та розширила свою діяльність у сфері послуг для малого бізнесу. Комп...
Dribbble
dribbble.com
Dribbble – це місце, де дизайнери черпають натхнення, відгуки, спільноту та роботу, і це ваш найкращий ресурс для відкриття та спілкування з дизайнерами з усього світу.
Freelancer
freelancer.com
Знайдіть і найміть кращих фрілансерів, веб-розробників і дизайнерів недорого. Найбільший у світі ринок площею 50 м. Отримайте пропозиції за лічені секунди. Опублікуйте свою роботу онлайн зараз.
Gusto
gusto.com
Незалежно від того, чи ви тільки починаєте роботу, чи масштабуєте свій швидкозростаючий бізнес, Gusto є партнером, який вам потрібен для розвитку та виховання вашої команди. З Gusto ви отримуєте сучасні функції управління персоналом, як-от нарахування заробітної плати, пільги, наймання, ресурси упра...
Rippling
rippling.com
Rippling надає підприємствам єдине місце для управління персоналом, ІТ та фінансами — у всьому світі. Він об’єднує всі системи робочої сили, які зазвичай розкидані по компанії, як-от нарахування заробітної плати, витрати, пільги та комп’ютери. Вперше в історії ви можете керувати й автоматизувати кож...
PeoplePerHour
peopleperhour.com
Виконуйте будь-яку роботу на PeoplePerHour. Опублікуйте вакансію безкоштовно, щоб знайти професійних фрілансерів і знайти роботу фрілансера за лічені хвилини! PeoplePerHour — це ринок, що об’єднує малі підприємства, стартапи, підприємців, корпорації, підприємства, МСП і фрілансерів у всьому світі в ...
Deel
letsdeel.com
Deel — це універсальна HR-платформа для глобальних команд. Це означає наскрізне управління персоналом для будь-якої команди в будь-якому місці. За лічені хвилини найміть штатних працівників або незалежних підрядників, приєднайте до них і оплачуйте їх. Уперше ви матимете центральний огляд усієї вашої...
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff — це передове програмне рішення для аналітики робочої сили, призначене для підвищення продуктивності віддалених, гібридних і внутрішніх команд, забезпечуючи при цьому позитивний досвід співробітників. Hubstaff інтегрується з понад 30 додатками, щоб ваш бізнес міг працювати ефективніше. Ви м...
Melio
meliopayments.com
Melio — це безкоштовний інструмент оплати постачальників/рахунків, який максимізує грошовий потік і мінімізує зайнятість. Сплачуйте рахунки постачальників за допомогою банківського переказу або дебетової картки безкоштовно, навіть якщо вони приймають лише чеки! Ви також можете використовувати свою к...
Field Nation
fieldnation.com
Field Nation — це ринок праці №1 для ІТ-служб, який об’єднує компанії та кваліфікованих техніків для виконання чудової роботи по всій країні. Наша платформа дає змогу командам надання послуг знаходити незалежних професіоналів і працювати з ними, які піклуються про результат так само, як і вони. Завд...
Malt
malt.com
Malt – це інноваційний ринок для фрілансерів у Європі. Солод сільський. Ми повністю доступні в: - BE: www.malt.be Бельгія (Нідерланди) - BE: fr.malt.be Belgique (français) - DE: www.malt.de Deutschland (Deutsch) - DE: en.malt.de Німеччина (англійська) - ES: www.malt.es España (español) - FR: www.m...
Remote
remote.com
Remote — це ваше комплексне рішення для керування та оплати праці штатних працівників і контрактників у всьому світі. Наша платформа обробляє міжнародний нарахування заробітної плати, пільги, податки, опціони на акції та дотримання законодавства в багатьох країнах. Незалежно від того, де знаходиться...
Airtasker
airtasker.com
Airtasker (ASX: ART) — це провідний австралійський онлайн-ринок місцевих послуг, що об’єднує людей і компанії, яким потрібна робота, з людьми, які хочуть працювати. Зі своєю місією розширити можливості людей для повної реалізації своїх навичок, Airtasker прагне позитивно вплинути на майбутнє роботи,...
Bark.com
bark.com
Bark.com переглядає місцеві підприємства та допомагає вам знайти найкращих професіоналів для швидкого виконання вашої роботи.
Toptal
toptal.com
Toptal — це платформа, призначена для зв’язку компаній із розробниками вищого рівня без коду та з низьким кодом у їхній професійній мережі. Підключення можна здійснити лише за 48 годин, що дає змогу перевірити та випустити мінімально життєздатний продукт (MVP) протягом кількох тижнів. Розробники пр...
WorkMarket
workmarket.com
WorkMarket від ADP пропонує найсучаснішу технологічну платформу, яка надає вашому бізнесу можливість масштабуватися в сучасному конкурентному середовищі. Наша платформа дозволяє компаніям ефективно та відповідно до вимог організовувати, керувати та оплачувати свою розширену робочу силу. Розташований...
Tipalti
tipalti.com
Єдине рішення для автоматизації наскрізного процесу оплати. Автоматизуйте свою повну кредиторську заборгованість, глобальні партнерські платежі та процеси закупівель за допомогою Tipalti та усуньте 80% ручного навантаження. Tiplati дає вам змогу легко залучати постачальників, партнерів і фрілансерів...
WorkGenius
workgenius.com
Швидко та ефективно знайдіть і найміть виняткових талантів. WorkGenius пропонує новаторське комплексне рішення для найму та управління фрілансерами на ринку. Ми пропонуємо інноваційний технологічний підхід до кадрового забезпечення для швидшого доступу до перевірених талантів за найкращими в галузі...
Andela
andela.com
Наша спільнота талантів включає понад 77 тисяч програмного забезпечення та понад 100 навичок у понад 60 країнах. Ми шукаємо, оцінюємо, підбираємо та наймаємо для вас інженерів.
Arc
arc.dev
Arc — це віддалена кар’єрна платформа, яка допомагає розробникам будувати дивовижні кар’єри з будь-якого місця. Знайдіть тисячі найпопулярніших дистанційних вакансій розробників в Інтернеті в одному місці!
Alura Market
alura.io
Ринок позаштатних послуг №1 для продавців Etsy. Ми зв’язуємо компанії Etsy з перевіреними фрілансерами, які пропонують послуги, які допомагають продавцям Etsy стати успішними.
talent.io
talent.io
talent.io — це найпростіший спосіб для талантів у техніці знайти роботу до душі, а для компаній — створити чудові команди техніків. Наша вибіркова платформа об’єднує 100 000 кваліфікованих технічних спеціалістів і 7 000 компаній у Європі. Ми підтримуємо як постійні, так і позаштатні роботи, на місці...
notch
order.notchordering.com
notch спрощує оптове замовлення їжі та напоїв для ресторанів і постачальників будь-якого розміру. Робіть усі свої замовлення, спілкуйтеся та оплачуйте в одному місці.
Turing
turing.com
Turing створює та розгортає генеративні продукти та рішення ШІ для організацій, які керують складними даними. Нам довіряють глобальні комерційні підприємства, ми вирішуємо їхні бізнес-завдання людського інтелекту та підвищуємо продуктивність.
ServiceChannel
servicechannel.com
ServiceChannel надає керівникам об’єктів єдину платформу для пошуку, закупівлі, керування та оплати послуг з ремонту та технічного обслуговування від комерційних підрядників у межах їхнього підприємства. Забезпечуючи безпрецедентну прозорість і керовану даними аналітику якості послуг для всіх профес...
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust революціонізує наймання за допомогою Braintrust AIR, першої та єдиної в світі наскрізної платформи рекрутингу зі штучним інтелектом. Навчаючись людському розумінню та приватним даним, Braintrust AIR скорочує час найму з місяців до днів, миттєво підбираючи для вас попередньо перевірених кв...
Justworks
justworks.com
Justworks — це багатопродуктове рішення, яке пропонує глобальний нарахування заробітної плати, пільги, підтримку відповідності, відстеження робочого часу, HR-інструменти тощо з відзначеною нагородами підтримкою сертифікованих експертів HR. Ми впораємося з усіма дрібницями, щоб ви могли зосередитися ...
Veem
veem.com
Veem — глобальна онлайн-платформа платежів у Сан-Франциско, заснована в 2014 році Марваном Форзлі та Альдо Карраскосо. Раніше вона була відома як Align Commerce, а 8 березня 2017 року змінила назву на Veem. Компанія обслуговує 100 країн і 70 валют, у тому числі USD, CAD, GBP, EUR, HKD, CNY та AUD. К...