Альтернативи - Xolo

Fiverr

Fiverr

fiverr.com

Fiverr — це онлайн-ринок послуг фрілансерів. Компанія надає платформу для фрілансерів, щоб пропонувати послуги клієнтам у всьому світі.

Upwork

Upwork

upwork.com

Upwork, раніше Elance-oDesk, — це американсько-американська платформа для фрілансерів, де підприємства та окремі особи об’єднуються для ведення бізнесу. У 2015 році злиття Elance і oDesk було перейменовано в Upwork, а повна назва компанії — Upwork Global Inc. Наразі Upwork базується в Санта-Кларі та...

Square

Square

squareup.com

Square, Inc. — американська компанія, що надає фінансові послуги, агрегатор торговельних послуг і мобільних платежів, розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія. Компанія продає платіжні продукти програмного та апаратного забезпечення та розширила свою діяльність у сфері послуг для малого бізнесу. Комп...

Dribbble

Dribbble

dribbble.com

Dribbble – це місце, де дизайнери черпають натхнення, відгуки, спільноту та роботу, і це ваш найкращий ресурс для відкриття та спілкування з дизайнерами з усього світу.

Freelancer

Freelancer

freelancer.com

Знайдіть і найміть кращих фрілансерів, веб-розробників і дизайнерів недорого. Найбільший у світі ринок площею 50 м. Отримайте пропозиції за лічені секунди. Опублікуйте свою роботу онлайн зараз.

Gusto

Gusto

gusto.com

Незалежно від того, чи ви тільки починаєте роботу, чи масштабуєте свій швидкозростаючий бізнес, Gusto є партнером, який вам потрібен для розвитку та виховання вашої команди. З Gusto ви отримуєте сучасні функції управління персоналом, як-от нарахування заробітної плати, пільги, наймання, ресурси упра...

Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling надає підприємствам єдине місце для управління персоналом, ІТ та фінансами — у всьому світі. Він об’єднує всі системи робочої сили, які зазвичай розкидані по компанії, як-от нарахування заробітної плати, витрати, пільги та комп’ютери. Вперше в історії ви можете керувати й автоматизувати кож...

PeoplePerHour

PeoplePerHour

peopleperhour.com

Виконуйте будь-яку роботу на PeoplePerHour. Опублікуйте вакансію безкоштовно, щоб знайти професійних фрілансерів і знайти роботу фрілансера за лічені хвилини! PeoplePerHour — це ринок, що об’єднує малі підприємства, стартапи, підприємців, корпорації, підприємства, МСП і фрілансерів у всьому світі в ...

Deel

Deel

letsdeel.com

Deel — це універсальна HR-платформа для глобальних команд. Це означає наскрізне управління персоналом для будь-якої команди в будь-якому місці. За лічені хвилини найміть штатних працівників або незалежних підрядників, приєднайте до них і оплачуйте їх. Уперше ви матимете центральний огляд усієї вашої...

Hubstaff

Hubstaff

hubstaff.com

Hubstaff — це передове програмне рішення для аналітики робочої сили, призначене для підвищення продуктивності віддалених, гібридних і внутрішніх команд, забезпечуючи при цьому позитивний досвід співробітників. Hubstaff інтегрується з понад 30 додатками, щоб ваш бізнес міг працювати ефективніше. Ви м...

Melio

Melio

meliopayments.com

Melio — це безкоштовний інструмент оплати постачальників/рахунків, який максимізує грошовий потік і мінімізує зайнятість. Сплачуйте рахунки постачальників за допомогою банківського переказу або дебетової картки безкоштовно, навіть якщо вони приймають лише чеки! Ви також можете використовувати свою к...

Field Nation

Field Nation

fieldnation.com

Field Nation — це ринок праці №1 для ІТ-служб, який об’єднує компанії та кваліфікованих техніків для виконання чудової роботи по всій країні. Наша платформа дає змогу командам надання послуг знаходити незалежних професіоналів і працювати з ними, які піклуються про результат так само, як і вони. Завд...

Malt

Malt

malt.com

Malt – це інноваційний ринок для фрілансерів у Європі. Солод сільський. Ми повністю доступні в: - BE: www.malt.be Бельгія (Нідерланди) - BE: fr.malt.be Belgique (français) - DE: www.malt.de Deutschland (Deutsch) - DE: en.malt.de Німеччина (англійська) - ES: www.malt.es España (español) - FR: www.m...

Remote

Remote

remote.com

Remote — це ваше комплексне рішення для керування та оплати праці штатних працівників і контрактників у всьому світі. Наша платформа обробляє міжнародний нарахування заробітної плати, пільги, податки, опціони на акції та дотримання законодавства в багатьох країнах. Незалежно від того, де знаходиться...

Airtasker

Airtasker

airtasker.com

Airtasker (ASX: ART) — це провідний австралійський онлайн-ринок місцевих послуг, що об’єднує людей і компанії, яким потрібна робота, з людьми, які хочуть працювати. Зі своєю місією розширити можливості людей для повної реалізації своїх навичок, Airtasker прагне позитивно вплинути на майбутнє роботи,...

Bark.com

Bark.com

bark.com

Bark.com переглядає місцеві підприємства та допомагає вам знайти найкращих професіоналів для швидкого виконання вашої роботи.

Toptal

Toptal

toptal.com

Toptal — це платформа, призначена для зв’язку компаній із розробниками вищого рівня без коду та з низьким кодом у їхній професійній мережі. Підключення можна здійснити лише за 48 годин, що дає змогу перевірити та випустити мінімально життєздатний продукт (MVP) протягом кількох тижнів. Розробники пр...

WorkMarket

WorkMarket

workmarket.com

WorkMarket від ADP пропонує найсучаснішу технологічну платформу, яка надає вашому бізнесу можливість масштабуватися в сучасному конкурентному середовищі. Наша платформа дозволяє компаніям ефективно та відповідно до вимог організовувати, керувати та оплачувати свою розширену робочу силу. Розташований...

Tipalti

Tipalti

tipalti.com

Єдине рішення для автоматизації наскрізного процесу оплати. Автоматизуйте свою повну кредиторську заборгованість, глобальні партнерські платежі та процеси закупівель за допомогою Tipalti та усуньте 80% ручного навантаження. Tiplati дає вам змогу легко залучати постачальників, партнерів і фрілансерів...

WorkGenius

WorkGenius

workgenius.com

Швидко та ефективно знайдіть і найміть виняткових талантів. WorkGenius пропонує новаторське комплексне рішення для найму та управління фрілансерами на ринку. Ми пропонуємо інноваційний технологічний підхід до кадрового забезпечення для швидшого доступу до перевірених талантів за найкращими в галузі...

Andela

Andela

andela.com

Наша спільнота талантів включає понад 77 тисяч програмного забезпечення та понад 100 навичок у понад 60 країнах. Ми шукаємо, оцінюємо, підбираємо та наймаємо для вас інженерів.

Arc

Arc

arc.dev

Arc — це віддалена кар’єрна платформа, яка допомагає розробникам будувати дивовижні кар’єри з будь-якого місця. Знайдіть тисячі найпопулярніших дистанційних вакансій розробників в Інтернеті в одному місці!

Alura Market

Alura Market

alura.io

Ринок позаштатних послуг №1 для продавців Etsy. Ми зв’язуємо компанії Etsy з перевіреними фрілансерами, які пропонують послуги, які допомагають продавцям Etsy стати успішними.

talent.io

talent.io

talent.io

talent.io — це найпростіший спосіб для талантів у техніці знайти роботу до душі, а для компаній — створити чудові команди техніків. Наша вибіркова платформа об’єднує 100 000 кваліфікованих технічних спеціалістів і 7 000 компаній у Європі. Ми підтримуємо як постійні, так і позаштатні роботи, на місці...

notch

notch

order.notchordering.com

notch спрощує оптове замовлення їжі та напоїв для ресторанів і постачальників будь-якого розміру. Робіть усі свої замовлення, спілкуйтеся та оплачуйте в одному місці.

Turing

Turing

turing.com

Turing створює та розгортає генеративні продукти та рішення ШІ для організацій, які керують складними даними. Нам довіряють глобальні комерційні підприємства, ми вирішуємо їхні бізнес-завдання людського інтелекту та підвищуємо продуктивність.

ServiceChannel

ServiceChannel

servicechannel.com

ServiceChannel надає керівникам об’єктів єдину платформу для пошуку, закупівлі, керування та оплати послуг з ремонту та технічного обслуговування від комерційних підрядників у межах їхнього підприємства. Забезпечуючи безпрецедентну прозорість і керовану даними аналітику якості послуг для всіх профес...

Braintrust

Braintrust

usebraintrust.com

Braintrust революціонізує наймання за допомогою Braintrust AIR, першої та єдиної в світі наскрізної платформи рекрутингу зі штучним інтелектом. Навчаючись людському розумінню та приватним даним, Braintrust AIR скорочує час найму з місяців до днів, миттєво підбираючи для вас попередньо перевірених кв...

Justworks

Justworks

justworks.com

Justworks — це багатопродуктове рішення, яке пропонує глобальний нарахування заробітної плати, пільги, підтримку відповідності, відстеження робочого часу, HR-інструменти тощо з відзначеною нагородами підтримкою сертифікованих експертів HR. Ми впораємося з усіма дрібницями, щоб ви могли зосередитися ...

Veem

Veem

veem.com

Veem — глобальна онлайн-платформа платежів у Сан-Франциско, заснована в 2014 році Марваном Форзлі та Альдо Карраскосо. Раніше вона була відома як Align Commerce, а 8 березня 2017 року змінила назву на Veem. Компанія обслуговує 100 країн і 70 валют, у тому числі USD, CAD, GBP, EUR, HKD, CNY та AUD. К...

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