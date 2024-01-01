XFA AI — це хмарна платформа оренди GPU, яка пропонує економічні обчислювальні рішення GPU для підприємств. Деякі з ключових функцій цієї платформи включають: * Екосистема Docker: розгортання контейнерів на основі Docker для швидкого запуску та запуску необхідного програмного забезпечення. * Потужна консоль пошуку: допомагає ефективно знаходити необхідний GPU. * Варіанти оренди на вимогу або на місці: забезпечує гнучкість у виборі моделі оренди на основі потреб. * Кілька рівнів безпеки: пропонує варіанти постачальників від рівня хобі до центрів обробки даних Tier-4 для задоволення різних потреб безпеки. * Інтерфейс графічного інтерфейсу та командного рядка: надає параметри графічного інтерфейсу користувача та командного рядка для доступу до служб. * Система встановлення цін у режимі реального часу: дозволяє додатково заощадити до 50% за допомогою спотових екземплярів і аукціонних цін. * Додаток DLPerf: інструмент оцінки продуктивності апаратного забезпечення GPU для завдань глибокого навчання. Загалом, XFA AI прагне демократизувати обчислювальну потужність GPU, забезпечуючи доступніший і гнучкий доступ для широкого кола користувачів, від окремих осіб до підприємств.

Вебсайт: aixfa.com

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