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XFA AI — це хмарна платформа оренди GPU, яка пропонує економічні обчислювальні рішення GPU для підприємств. Деякі з ключових функцій цієї платформи включають:
* Екосистема Docker: розгортання контейнерів на основі Docker для швидкого запуску та запуску необхідного програмного забезпечення.
* Потужна консоль пошуку: допомагає ефективно знаходити необхідний GPU.
* Варіанти оренди на вимогу або на місці: забезпечує гнучкість у виборі моделі оренди на основі потреб.
* Кілька рівнів безпеки: пропонує варіанти постачальників від рівня хобі до центрів обробки даних Tier-4 для задоволення різних потреб безпеки.
* Інтерфейс графічного інтерфейсу та командного рядка: надає параметри графічного інтерфейсу користувача та командного рядка для доступу до служб.
* Система встановлення цін у режимі реального часу: дозволяє додатково заощадити до 50% за допомогою спотових екземплярів і аукціонних цін.
* Додаток DLPerf: інструмент оцінки продуктивності апаратного забезпечення GPU для завдань глибокого навчання.
Загалом, XFA AI прагне демократизувати обчислювальну потужність GPU, забезпечуючи доступніший і гнучкий доступ для широкого кола користувачів, від окремих осіб до підприємств.
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