Альтернативи - Xelex

SentiSight.ai

sentisight.ai

SentiSight.ai — це веб-платформа, яку можна використовувати для маркування зображень і розробки додатків розпізнавання зображень на основі ШІ. Він має дві головні цілі: перша — зробити задачу анотації зображень максимально зручною та ефективною, навіть для великих проектів, де багато людей працюють ...