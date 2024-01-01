Альтернативи - Xbox Cloud Gaming
NVIDIA GeForce NOW
play.geforcenow.com
GeForce NOW миттєво перетворює майже будь-який ноутбук, настільний комп’ютер, Mac, телевізор SHIELD, пристрій Android, iPhone або iPad на ігрову комп’ютерну систему, про яку ви завжди мріяли. Миттєво грайте в найвимогливіші комп’ютерні ігри та легко грайте на своїх пристроях.
Amazon Luna
amazon.com
Представляємо Luna, хмарний ігровий сервіс Amazon, де легко грати у чудові ігри на пристроях, які у вас уже є. Не чекайте тривалих завантажень чи оновлень — просто грайте.
Shadow PC
shadow.tech
Повноцінний ПК з ОС Windows одним клацанням миші. Shadow PC — це потужний ПК з ОС Windows, до якого можна отримати віддалений доступ через програму або браузер. Розпочніть роботу з нашими новими пропозиціями з розширеними можливостями.