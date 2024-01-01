Альтернативи - Xbox Cloud Gaming

NVIDIA GeForce NOW

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GeForce NOW миттєво перетворює майже будь-який ноутбук, настільний комп’ютер, Mac, телевізор SHIELD, пристрій Android, iPhone або iPad на ігрову комп’ютерну систему, про яку ви завжди мріяли. Миттєво грайте в найвимогливіші комп’ютерні ігри та легко грайте на своїх пристроях.