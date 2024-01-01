Альтернативи - Xara Cloud
Canva
canva.com
Canva — це платформа для графічного дизайну, яка дозволяє користувачам створювати графіку в соціальних мережах, презентації, плакати, документи та інший візуальний вміст. Користувачі можуть вибирати з багатьох професійних шаблонів, а також редагувати дизайни та завантажувати власні фотографії за доп...
Microsoft Word Online
microsoft.com
Працюйте безкоштовно з онлайн-версією Microsoft Word. Зберігайте документи в OneDrive. Поділіться ними з іншими та працюйте разом одночасно. Microsoft Word — це текстовий процесор, розроблений Microsoft. Вперше він був випущений 25 жовтня 1983 року під назвою Multi-Tool Word для систем Xenix. Пізні...
Adobe Acrobat
acrobat.adobe.com
Ми в Adobe віримо, що документи — це більше, ніж просто набір інформації та доказів. Вони є основою для об’єднання людей та ідей, просування бізнесу вперед. Adobe Acrobat підтримує зв’язок із командою, водночас розвиваючи бізнес – де б ви не працювали. Acrobat — це комплексне рішення для PDF та еле...
ClickUp
clickup.com
ClickUp — це універсальна платформа продуктивності. Це центр, де команди збираються разом, щоб планувати, організовувати та співпрацювати над роботою за допомогою завдань, документів, чату, цілей, дошок тощо. Легко налаштовується лише кількома клацаннями миші, ClickUp дозволяє командам усіх типів і ...
Coda
coda.io
Coda — це хмарний редактор документів, заснований Шиширом Мехротрою та Алексом ДеНьюї. Офіси розташовані в Белв’ю, Сан-Франциско та Маунтін-В’ю. Перша версія програмного забезпечення 1.0 була запущена в травні 2019 року. Раніше більше чотирьох років вона була в закритій бета-версії. Coda надає функц...
monday.com
monday.com
monday.com — це інструмент управління проектами, який дозволяє організаціям керувати завданнями, проектами та командною роботою. Станом на 2020 рік компанія обслуговує 100 000 організацій, включаючи багато нетехнічних організацій. У липні 2019 року компанія залучила 150 мільйонів доларів, виходячи з...
iLovePDF
ilovepdf.com
iLovePDF спрощує керування документами за допомогою універсального набору з понад 25 інструментів, доступних на мобільних пристроях, настільних комп’ютерах і через REST API. Редагування, об’єднання, розділення, стиснення, конвертація чи електронний підпис PDF-файлів – це комплексне рішення. iLovePDF...
Zoho Sheet
zoho.com
Zoho Sheet — це програма для роботи з електронними таблицями, яка надає вам простір для організації даних, обговорення звітів із вашою командою та аналізу даних, де б ви не були. Zoho Sheet також надає власні програми для iOS і Android, таким чином не прив’язуючи користувачів до своїх ноутбуків. Клю...
PosterMyWall
postermywall.com
PosterMyWall дозволяє малому бізнесу швидко та легко конкурувати з конкурентами з більшим фінансуванням. Наш повний набір маркетингових інструментів включає графічний і відеодизайн, кампанії електронною поштою та різноманітні варіанти публікації. Вибирайте з понад одного мільйона професійно розробле...
VistaCreate
create.vista.com
VistaCreate (колишня Crello) — це платформа графічного дизайну, на якій будь-хто може швидко створювати захоплюючі проекти для будь-якої галузі чи випадку — навички дизайну необов’язкові. Почніть із вибору з понад 150 тисяч професійно розроблених шаблонів, які вже попередньо відформатовані та настро...
Zoho Writer
zoho.com
Потужний письменник. Сильні слова. Ми віримо в силу слова. Ось чому ми створили Writer, потужний текстовий процесор, доступний на всіх ваших пристроях. Співпрацюйте з товаришами по команді в режимі реального часу. Створюйте елегантні, надихаючі документи безкоштовно.
StudioBinder
studiobinder.com
Програмне забезпечення для керування виробництвом відео, телебачення та фільмів на основі Інтернету. Пишіть професійно відформатовані сценарії. Візуалізуйте сцени за допомогою списків знімків і розкадровок, створюйте та надсилайте аркуші викликів, розклади зйомок, аркуші з розбивкою сценаріїв і керу...
Soda PDF
sodapdf.com
Редагувати PDF стало легко. Відкрийте для себе Soda PDF, просте у використанні програмне забезпечення з інструментами редагування для редагування PDF-файлів на свій розсуд. Спробуйте БЕЗКОШТОВНО сьогодні!
Xodo
xodo.com
За допомогою Xodo ви можете редагувати, коментувати, підписувати та ділитися PDF-файлами на комп’ютері, мобільному пристрої та в Інтернеті. Xodo робить роботу з PDF-файлами швидкою та легкою, тож ви можете виконувати завдання.
pdfFiller
pdffiller.com
Редагуйте PDF-файли, створюйте форми, збирайте дані, співпрацюйте, підписуйте та надсилайте документи факсом і багато іншого. І ви можете робити це з будь-якого місця на будь-якому пристрої за невелику частку вартості.
Craft
craft.do
Craft — це робочий простір для спільної роботи, де вся ваша команда може зібратися разом, щоб робити нотатки, створювати документи, керувати роботою та спільно створювати ідеї. Craft's Daily Notes пропонує зміну парадигми командної співпраці. Стимулюйте прогрес своєї команди за допомогою структуро...
WriterDuet
writerduet.com
Плануйте, пишіть і діліться за допомогою галузевого стандартного програмного забезпечення, яке використовують понад 1 мільйон сценаристів, телешоу та блокбастерів.
Lark
larksuite.com
Lark — це універсальна платформа для співпраці для команд, які прагнуть оптимізувати робочі процеси та швидше досягти бізнес-результатів. Завдяки зручному користуванню на настільних і мобільних пристроях Lark гарантує ефективну роботу команд з будь-якого місця. Lark — це супердодаток для роботи, яки...
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
PDFelement — це провідна альтернатива Adobe® Acrobat®, яка пропонує функції PDF корпоративного рівня та постійне ліцензування за незначну ціну. Він доступний на комп’ютерних, мобільних і веб-платформах. PDFelement, який продається 11 різними мовами по всьому світу, пропонує користувачам будь-якого т...
JotForm
jotform.com
Конструктор форм від Jotform, якому довіряють понад 20 мільйонів користувачів, — це простий спосіб створювати та публікувати онлайн-форми з будь-якого пристрою. Компанія пропонує понад 10 000 готових шаблонів форм, понад 100 інтеграцій із програмами сторонніх розробників і розширені функції дизайну,...
Desygner
desygner.com
Інструмент графічного дизайну для недизайнерів. Створення контенту для всіх. Приєднуйтеся до понад 20 мільйонів людей і 60 тисяч компаній, які використовують Desygner. Створюйте такий вміст, як публікації в соціальних мережах, оголошення, презентації, візитні картки, флаєри тощо.
Renderforest
renderforest.com
Renderforest — це комплексна платформа брендингу, яка пропонує користувачам найкращі онлайн-інструменти для створення високоякісних відео, графічного дизайну, логотипів, макетів і веб-сайтів з мінімальними витратами часу та зусиль. Розпочніть процес створення з онлайн-виробником логотипів, щоб створ...
DocHub
dochub.com
DocHub дає змогу будь-кому спростити редагування, підписання, розповсюдження документів, а також заповнення форм. DocHub також пропонує дуже популярну інтеграцію з Google Workspace, яка дозволяє користувачам імпортувати, експортувати, змінювати та підписувати документи безпосередньо з програм Google...
Smallpdf
smallpdf.com
Виготовлена у Швейцарії, країні годинників, банків і чистого дизайну, Smallpdf – це визнана компанія, яка пропонує набір розумних інструментів для керування документами. Smallpdf, заснований у 2013 році, пропонує просту, безпечну та надійну відповідь на важке та незручне програмне забезпечення PDF...
Zoho Docs
zoho.com
Он-лайн керування файлами для команд і окремих осіб. Переведіть свою команду в безпечний робочий простір для спільної роботи, де все доступно кожному в режимі реального часу. Створюйте, співпрацюйте та виконуйте роботу безпечно.
Designrr
designrr.io
Завантажте будь-яку веб-сторінку, MS Word, Video, Podcast або YouTube, і ви створите приголомшливу електронну книгу та конвертуєте її у PDF, EPUB, Kindle або Flipbook. Швидкий і простий у використанні. Повне навчання, цілодобова підтримка та група у Facebook включені.
Visme
visme.co
Visme — це універсальна платформа, яка дає змогу професіоналам, які не займаються дизайном, із провідних компаній змінити спосіб створення, обміну та публікації цікавих презентацій, документів, візуальних звітів, візуалізацій даних та інших візуальних форматів за менший час. Користувачі з IBM, Golde...
EasyPrompter
easyprompter.com
EasyPrompter — це веб-рішення телесуфлера для блогерів, студентів, ведучих, священнослужителів, юристів
Mathpix Snip
mathpix.com
Цифрова наука, миттєво. Перетворюйте зображення та PDF-файли в LaTeX, DOCX, Overleaf, Markdown, Excel, ChemDraw тощо за допомогою нашої технології перетворення документів на базі штучного інтелекту.
Bit.ai
bit.ai
Bit — це потужна платформа для спільної роботи над документами для створення документів, нотаток, вікі-сайтів із розширеними параметрами дизайну, надійним пошуком, відстеженням документів і багатьом іншим.