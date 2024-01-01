Альтернативи - Xano
Postman Web
postman.com
Postman полегшує розробку API. Наша платформа пропонує інструменти для спрощення кожного кроку процесу створення API та оптимізує співпрацю, щоб ви могли швидше створювати кращі API.
Apigee
google.com
Apigee, частина Google Cloud, допомагає провідним компаніям розробляти, захищати та масштабувати інтерфейси прикладного програмування (API). Спробуйте Apigee безкоштовно.
Stoplight
stoplight.io
Використовуючи Stoplight, ви можете створювати описи OpenAPI, документацію, імітаційні сервери набагато швидше, ніж інші інструменти API, без спеціальних знань на одній централізованій платформі.
AppMaster
appmaster.io
AppMaster — це платформа без коду нового покоління для автоматизації бізнес-процесів і створення нативних додатків для Інтернету та мобільних пристроїв із генерацією коду.
Mockaroo
mockaroo.com
Безкоштовний генератор тестових даних і інструмент імітації API – Mockaroo дозволяє створювати власні набори даних CSV, JSON, SQL і Excel для тестування та демонстрації вашого програмного забезпечення.
SwaggerHub
swaggerhub.com
Приєднуйтесь до тисяч розробників, які використовують SwaggerHub для створення та розробки чудових API. Зареєструйтеся або увійдіть сьогодні.
Tray.io
tray.io
Tray.io — це найдосконаліша інтеграційна платформа для підключення інструментів, які ви використовуєте щодня. Легко оптимізуйте процеси за допомогою нашого візуального редактора робочих процесів. Створюйте за допомогою кліків або кодів.
SnapLogic
snaplogic.com
SnapLogic — це компанія з комерційного програмного забезпечення, яка надає інструменти Integration Platform as a Service (iPaaS) для підключення хмарних джерел даних, SaaS-додатків і локальних програмних програм для бізнесу. SnapLogic зі штаб-квартирою в Сан-Матео, штат Каліфорнія, була заснована в ...
Kernex
kernex.io
Kernex — це Headless CMS, яка дозволяє легко створювати власний API і керувати вмістом.
Workato
workato.com
Workato, лідер Gartner MQ, — це більше, ніж iPaaS. Це платформа інтелектуальної автоматизації, яка може використовуватися як бізнесом, так і ІТ. Він підтримує тисячі корпоративних і робочих випадків використання, тож ви можете автоматизувати все.
Backendless
backendless.com
Візуальна платформа розробки додатків, яка робить додатки інтуїтивно зрозумілими для створення та легкими в управлінні, код не потрібен.
Rasayel
rasayel.io
Rasayel — це платформа для спілкування з клієнтами, яка допомагає компаніям продавати та підтримувати своїх клієнтів через WhatsApp та інші канали соціальних повідомлень. Основні функції: - Спільна папка "Вхідні" з двостороннім обміном повідомленнями - Чат-бот WhatsApp - Трансляції та масові повідом...
elastic.io
elastic.io
Платформа гібридної інтеграції на основі мікросервісів для синхронізації даних у реальному часі між різними хмарними та локальними програмами, платформами та базами даних.
People Data Labs
peopledatalabs.com
У People Data Labs ми створюємо найбільше та найточніше джерело правдивих даних про людей. Ми надаємо набір даних резюме, контактів, соціальної та демографічної інформації для понад 1,5 мільярда унікальних людей, які надаються вам у потрібному вам масштабі. Зареєструйтеся, щоб отримати безкоштовний ...
Tinybird
tinybird.co
Tinybird — це безсерверний аналітичний сервер для розробників. Поглинайте потокові дані, аналізуйте та збагачуйте їх за допомогою SQL і миттєво публікуйте результати як динамічні REST API з низькою затримкою.
Presto API
prestoapi.com
PrestoAPI — це один із небагатьох хмарних інструментів для створення REST API. Це дозволяє розробникам миттєво генерувати RESTful API з будь-якого джерела даних, усуваючи бекенд-розробку сучасних мобільних, веб-додатків і додатків IoT.
Zuplo
zuplo.com
Швидше надсилайте якісні API: API-шлюз Zuplo допомагає малим і великим командам створювати швидкі та безпечні API, які мають кардинальний досвід розробника.
Informatica
informatica.com
Informatica (NYSE: INFA), лідер у сфері управління корпоративними хмарними даними, втілює дані та штучний інтелект у життя, даючи компаніям змогу реалізувати трансформаційну силу своїх найважливіших активів. Ми створили нову категорію програмного забезпечення, Informatica Intelligent Data Management...
Kong
konghq.com
Kong – це компанія, що займається підключенням до хмари для керування API та мікросервісами. Наша платформа об’єднує шлюз API, Ingress і Service Mesh в одному рішенні для розробників.
Ambassador
getambassador.com
Ambassador дає змогу маркетологам збільшувати кількість клієнтів, рефералів і доходів, використовуючи передачу інформації з вуст в уста. Їх програмне забезпечення, зручне для маркетологів, спрощує реферальний маркетинг, автоматизуючи процес реєстрації, відстеження, винагороди та керування вашими клі...
Checkly
checklyhq.com
Чудовий активний моніторинг для розробників. Checkly — це платформа моніторингу API та E2E для сучасного стеку: програмована, гнучка та любляча JavaScript.
Jitterbit
jitterbit.com
Підключіть SaaS, локальні та хмарні додатки, миттєво впроваджуючи інтелект у будь-який бізнес-процес. Дізнайтеся більше про інтеграцію API з Jitterbit.
Blobr
blobr.io
Blobr — це портал для розробників, який перетворює більше та збільшує продажі. З Blobr: - розповсюджуйте API на ваших умовах, вирішуючи умови доступу та моделі монетизації; - забезпечте незабутні враження, надавши доступ до компактного інтерфейсу з документами, фрагментами коду тощо, - зрозумійте св...
Choreo
choreo.dev
Choreo — це внутрішня платформа для розробників як сервіс, призначений для прискорення створення цифрового досвіду. За допомогою Choreo ви можете без особливих зусиль створювати, розгортати, контролювати та керувати своїми рідними хмарними програмами. Choreo дозволяє розробникам зосередитися на своє...
Boomi
boomi.com
Рішення Boomi iPaaS допоможуть вам забезпечити майбутнє вашого бізнесу завдяки інтелектуальній інтеграції та автоматизації. Підключайте все, всюди, з Boomi.
Formcarry
formcarry.com
Ваша <form>, але вона насправді працює. Перетворіть свою <форму> HTML на щось повністю функціональне Отримуйте сповіщення електронною поштою, завантажуйте файли, інтегруйте з іншими програмами. 3 хвилини для налаштування та вільного використання.
Userparser
userparser.com
Userparser — це аналізатор агента користувача та API пошуку IP-адреси, який перетворює агента користувача та ip-адресу на детальні аналітичні дані. Парсери агентів користувачів і API пошуку IP-адреси — це два інструменти, за допомогою яких можна визначити місцезнаходження користувача. Парсери агенті...
RSS API
rssapi.net
Легко аналізуйте RSS, ATOM і JSON-канали за допомогою REST API та отримуйте нові елементи через Webhooks!
Hyphen API
hyphenapi.com
Колекція готових до використання API для розробників і компаній. Можна інтегрувати безпосередньо через простий виклик REST API.
broadpeak.io
broadpeak.io
broadpeak.io — це платформа на основі API відео, яка пропонує постачальникам контенту, операторам платного ТБ і постачальникам послуг OTT простий, швидкий і надійний спосіб надати абонентам передову якість потокового передавання. Він адаптує потоки в реальному часі, тож глядачі автоматично отримують...