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Гучні сповіщення та новини з Веллінгтона, Флорида. Наше детальне висвітлення дає читачам поглиблену та обґрунтовану думку щодо актуальних тем та історій. WPTV є однією з найпопулярніших англомовних телестанцій у Південній Флориді, а також лідером у створенні місцевого контенту в цифровому просторі.

Вебсайт: wptv.com

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