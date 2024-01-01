Альтернативи - Workvivo
Otter
otter.ai
Otter — це інтелектуальна програма для створення нотаток, яка дає змогу запам’ятовувати, шукати та ділитися голосовими розмовами. Otter створює розумні голосові нотатки, які поєднують аудіо, транскрипцію, ідентифікацію мовця, вбудовані фотографії та ключові фрази. Це допомагає діловим людям, журналі...
Connecteam
connecteam.com
Керуйте своїми співробітниками за допомогою одного рішення. Спілкуйтеся, керуйте та навчайте своїх співробітників за допомогою універсальної корпоративної програми Connecteam. Простий у використанні, легкий у налаштуванні та легкому масштабуванні.
Microsoft Sharepoint
microsoft.com
SharePoint — це веб-платформа для спільної роботи, яка інтегрується з Microsoft Office. SharePoint, запущений у 2001 році, в основному продається як система керування документами та зберіганням, але цей продукт дуже легко налаштовується, і його використання суттєво відрізняється в різних організація...
Workplace
workplace.com
Workplace – це інструмент спілкування, який об’єднує всіх у вашій компанії, навіть якщо вони працюють віддалено. Використовуйте такі знайомі функції, як групи, чат і трансляція відео в прямому ефірі, щоб спонукати людей спілкуватися та працювати разом. Workplace – це корпоративна платформа підключе...
Element
element.io
Element — це захищена програма для групового відеоповідомлення з розширеними налаштуваннями конфіденційності групового чату, командним спілкуванням і функціями продуктивності під час роботи з дому за допомогою відкритої мережі Matrix. Співпраця з надійним наскрізним шифруванням. Груповий месенджер R...
Basecamp
basecamp.com
Basecamp — це американська компанія, що розробляє веб-програмне забезпечення, розташована в Чикаго, штат Іллінойс. Фірма була заснована в 1999 році Джейсоном Фрідом, Карлосом Сегурою та Ернестом Кімом як компанія веб-дизайну під назвою 37signals. З середини 2004 року фокус компанії змістився з веб-д...
Blink
joinblink.com
Blink — це програма для співробітників для перших і ключових працівників, яка містить інтранет, корпоративну соціальну мережу та захищений месенджер в одному оптимізованому пакеті.
Lark
larksuite.com
Lark — це робочий простір нового покоління для команд. Майбутнє роботи тут, і воно безкоштовне.
Podbean
podbean.com
Початок подкасту саме так, як ви хочете. З Podbean ви отримуєте весь пакет — надійний хостинг подкастів, необмежену пам’ять і пропускну здатність, рекламні інструменти, рекламу подкастів і преміальний вміст. Понад 180 тисяч людей обирають Podbean для створення своїх приголомшливих подкастів. Спробуй...
WorkJam
workjam.com
Вирівняйте передню лінію. Найповніше цифрове робоче місце Frontline, яке доведено, що забезпечує проривні результати для вашої організації.
Guru
getguru.com
Почніть роботу безкоштовно з Guru, потужною корпоративною вікіпедією, яка усуває шум чату, щоб надати вам інформацію, яка вам дійсно потрібна для виконання вашої роботи.
Softr Studio
softr.io
Softr перетворює ваші дані Airtable на красивий і потужний веб-сайт, веб-додаток або клієнтський портал. Виберіть шаблон або почніть з нуля.
Legion
legion.co
Провідна в галузі платформа управління персоналом Legion максимально підвищує ефективність праці та залучення працівників одночасно.
Beekeeper
beekeeper.io
Основна платформа для працівників на першому місці Мобільна платформа для мобільної робочої сили. Спілкуйтеся краще. Координуйте швидше. Робіть більше.
Speakap
speakap.com
Ваш централізований внутрішній комунікаційний центр для підключення, навчання та залучення розосереджених співробітників, коли це найважливіше.
Rewatch
rewatch.com
Відео, яке надає сили всій вашій команді Rewatch — це робочий простір для спільної роботи з відео, розроблений, щоб допомогти командам знати більше та швидко рухатися.
Dex
getdex.com
Dex — це персональна CRM, яка нагадує вам про необхідність залишатися на зв’язку. Згадайте, де ви зупинилися, встановіть нагадування, щоб зв’язатися з нами, і побудуйте міцніші стосунки.
Happeo
happeo.com
Інтранет для користувачів Google Workspace (G Suite) для спілкування, співпраці та продуктивності на роботі. Розширення обміну знаннями та залучення вашої команди зараз!
Process Street
process.st
Контрольний список і програмне забезпечення робочого процесу для підприємств. Створіть повторювані процеси та стандартні робочі процедури за лічені секунди. Почніть безкоштовно.
Jostle
jostle.us
Хмарне просте інтранет-рішення Jostle; інтранет наступного покоління, який покращує взаємодію співробітників і внутрішні комунікації.
Zello
zello.com
Універсальне рішення для бізнес-комунікацій, яке об’єднує 150 мільйонів користувачів у всьому світі. Розширте можливості своїх співробітників за допомогою миттєвого відтворюваного голосу.
Tixio
tixio.io
Прискоріть командну роботу за допомогою спеціального робочого простору. Додайте інформаційні панелі, вікі, файли тощо! Оптимізуйте робочий процес за допомогою керування завданнями та групових розмов.
Assembly
joinassembly.com
Асамблея — це платформа для залучення працівників, узгодження та підвищення продуктивності. Завдяки Assembly ваша команда та/або компанія підніме планку визнання, що допоможе залучити, утримати та мотивувати членів команди.
Motivosity
motivosity.com
Найгнучкіша структура ціноутворення. Доступний для малого та середнього бізнесу, чудовий для компанії будь-якого розміру. Довіряють тисячі користувачів. Отримайте безкоштовну демонстрацію сьогодні!
LumApps
lumapps.com
LumApps — це платформа досвіду співробітників, яка залучає кожного працівника за допомогою персоналізованих комунікацій, незалежно від місця розташування чи мови, і дає їм змогу виконувати свою роботу якнайкраще.
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces — це хмарна платформа, яка об’єднує людей і речі з простором, перетворюючи будівлі на розумні простори. Використовуючи потужність пристроїв Cisco як датчиків (Catalyst, Meraki, Webex) та екосистему Spaces, платформа прагне зробити будівлі безпечними, розумними, стійкими та бездоганними....
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps об’єднує інтрамережу, комунікацію та навчання в єдину платформу, усуваючи розрив між настільними та безстільними працівниками.
Talkspirit
talkspirit.com
Працюйте інакше. Дуже просто. Talkspirit спрощує обмін інформацією, активізує обмін і оптимізує роботу за допомогою універсальної платформи для співпраці.
CallSwitch
callswitch.net
CallSwitch — це розміщена платформа телефонії, яка надає розширені можливості функції виклику, що дає підприємствам доступне та конфігуроване рішення. Наша платформа дозволяє користувачам віддалено отримувати доступ до свого офісу, повністю інтегрованого в єдину уніфіковану телефонну систему.
Convo
convo.com
Convo — це універсальний інструмент командної співпраці та спілкування. Це просто та пропонує все, що вам потрібно для спільної швидкої командної роботи.