Альтернативи - Workvivo

Otter

Otter

otter.ai

Otter — це інтелектуальна програма для створення нотаток, яка дає змогу запам’ятовувати, шукати та ділитися голосовими розмовами. Otter створює розумні голосові нотатки, які поєднують аудіо, транскрипцію, ідентифікацію мовця, вбудовані фотографії та ключові фрази. Це допомагає діловим людям, журналі...

Connecteam

Connecteam

connecteam.com

Керуйте своїми співробітниками за допомогою одного рішення. Спілкуйтеся, керуйте та навчайте своїх співробітників за допомогою універсальної корпоративної програми Connecteam. Простий у використанні, легкий у налаштуванні та легкому масштабуванні.

Microsoft Sharepoint

Microsoft Sharepoint

microsoft.com

SharePoint — це веб-платформа для спільної роботи, яка інтегрується з Microsoft Office. SharePoint, запущений у 2001 році, в основному продається як система керування документами та зберіганням, але цей продукт дуже легко налаштовується, і його використання суттєво відрізняється в різних організація...

Workplace

Workplace

workplace.com

Workplace – це інструмент спілкування, який об’єднує всіх у вашій компанії, навіть якщо вони працюють віддалено. Використовуйте такі знайомі функції, як групи, чат і трансляція відео в прямому ефірі, щоб спонукати людей спілкуватися та працювати разом. Workplace – це корпоративна платформа підключе...

Element

Element

element.io

Element — це захищена програма для групового відеоповідомлення з розширеними налаштуваннями конфіденційності групового чату, командним спілкуванням і функціями продуктивності під час роботи з дому за допомогою відкритої мережі Matrix. Співпраця з надійним наскрізним шифруванням. Груповий месенджер R...

Basecamp

Basecamp

basecamp.com

Basecamp — це американська компанія, що розробляє веб-програмне забезпечення, розташована в Чикаго, штат Іллінойс. Фірма була заснована в 1999 році Джейсоном Фрідом, Карлосом Сегурою та Ернестом Кімом як компанія веб-дизайну під назвою 37signals. З середини 2004 року фокус компанії змістився з веб-д...

Blink

Blink

joinblink.com

Blink — це програма для співробітників для перших і ключових працівників, яка містить інтранет, корпоративну соціальну мережу та захищений месенджер в одному оптимізованому пакеті.

Lark

Lark

larksuite.com

Lark — це робочий простір нового покоління для команд. Майбутнє роботи тут, і воно безкоштовне.

Podbean

Podbean

podbean.com

Початок подкасту саме так, як ви хочете. З Podbean ви отримуєте весь пакет — надійний хостинг подкастів, необмежену пам’ять і пропускну здатність, рекламні інструменти, рекламу подкастів і преміальний вміст. Понад 180 тисяч людей обирають Podbean для створення своїх приголомшливих подкастів. Спробуй...

WorkJam

WorkJam

workjam.com

Вирівняйте передню лінію. Найповніше цифрове робоче місце Frontline, яке доведено, що забезпечує проривні результати для вашої організації.

Guru

Guru

getguru.com

Почніть роботу безкоштовно з Guru, потужною корпоративною вікіпедією, яка усуває шум чату, щоб надати вам інформацію, яка вам дійсно потрібна для виконання вашої роботи.

Softr Studio

Softr Studio

softr.io

Softr перетворює ваші дані Airtable на красивий і потужний веб-сайт, веб-додаток або клієнтський портал. Виберіть шаблон або почніть з нуля.

Legion

Legion

legion.co

Провідна в галузі платформа управління персоналом Legion максимально підвищує ефективність праці та залучення працівників одночасно.

Beekeeper

Beekeeper

beekeeper.io

Основна платформа для працівників на першому місці Мобільна платформа для мобільної робочої сили. Спілкуйтеся краще. Координуйте швидше. Робіть більше.

Speakap

Speakap

speakap.com

Ваш централізований внутрішній комунікаційний центр для підключення, навчання та залучення розосереджених співробітників, коли це найважливіше.

Rewatch

Rewatch

rewatch.com

Відео, яке надає сили всій вашій команді Rewatch — це робочий простір для спільної роботи з відео, розроблений, щоб допомогти командам знати більше та швидко рухатися.

Dex

Dex

getdex.com

Dex — це персональна CRM, яка нагадує вам про необхідність залишатися на зв’язку. Згадайте, де ви зупинилися, встановіть нагадування, щоб зв’язатися з нами, і побудуйте міцніші стосунки.

Happeo

Happeo

happeo.com

Інтранет для користувачів Google Workspace (G Suite) для спілкування, співпраці та продуктивності на роботі. Розширення обміну знаннями та залучення вашої команди зараз!

Process Street

Process Street

process.st

Контрольний список і програмне забезпечення робочого процесу для підприємств. Створіть повторювані процеси та стандартні робочі процедури за лічені секунди. Почніть безкоштовно.

Jostle

Jostle

jostle.us

Хмарне просте інтранет-рішення Jostle; інтранет наступного покоління, який покращує взаємодію співробітників і внутрішні комунікації.

Zello

Zello

zello.com

Універсальне рішення для бізнес-комунікацій, яке об’єднує 150 мільйонів користувачів у всьому світі. Розширте можливості своїх співробітників за допомогою миттєвого відтворюваного голосу.

Tixio

Tixio

tixio.io

Прискоріть командну роботу за допомогою спеціального робочого простору. Додайте інформаційні панелі, вікі, файли тощо! Оптимізуйте робочий процес за допомогою керування завданнями та групових розмов.

Assembly

Assembly

joinassembly.com

Асамблея — це платформа для залучення працівників, узгодження та підвищення продуктивності. Завдяки Assembly ваша команда та/або компанія підніме планку визнання, що допоможе залучити, утримати та мотивувати членів команди.

Motivosity

Motivosity

motivosity.com

Найгнучкіша структура ціноутворення. Доступний для малого та середнього бізнесу, чудовий для компанії будь-якого розміру. Довіряють тисячі користувачів. Отримайте безкоштовну демонстрацію сьогодні!

LumApps

LumApps

lumapps.com

LumApps — це платформа досвіду співробітників, яка залучає кожного працівника за допомогою персоналізованих комунікацій, незалежно від місця розташування чи мови, і дає їм змогу виконувати свою роботу якнайкраще.

Cisco

Cisco

cisco.com

Cisco Spaces — це хмарна платформа, яка об’єднує людей і речі з простором, перетворюючи будівлі на розумні простори. Використовуючи потужність пристроїв Cisco як датчиків (Catalyst, Meraki, Webex) та екосистему Spaces, платформа прагне зробити будівлі безпечними, розумними, стійкими та бездоганними....

MangoApps

MangoApps

mangoapps.com

MangoApps об’єднує інтрамережу, комунікацію та навчання в єдину платформу, усуваючи розрив між настільними та безстільними працівниками.

Talkspirit

Talkspirit

talkspirit.com

Працюйте інакше. Дуже просто. Talkspirit спрощує обмін інформацією, активізує обмін і оптимізує роботу за допомогою універсальної платформи для співпраці.

CallSwitch

CallSwitch

callswitch.net

CallSwitch — це розміщена платформа телефонії, яка надає розширені можливості функції виклику, що дає підприємствам доступне та конфігуроване рішення. Наша платформа дозволяє користувачам віддалено отримувати доступ до свого офісу, повністю інтегрованого в єдину уніфіковану телефонну систему.

Convo

Convo

convo.com

Convo — це універсальний інструмент командної співпраці та спілкування. Це просто та пропонує все, що вам потрібно для спільної швидкої командної роботи.

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