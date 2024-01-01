Альтернативи - Workplace

Spike

Spike

spikenow.com

Потужна папка «Вхідні» Spike містить розмовну електронну пошту, завдання, нотатки, документи для спільної роботи, сховище файлів і ваш календар — усе в одному каналі.

Verizon

Verizon

verizon.com

Verizon — американський оператор бездротової мережі, який раніше діяв як окремий підрозділ Verizon Communications під назвою Verizon Wireless.

JustCall

JustCall

justcall.io

JustCall — це хмарна телефонна система для ваших відділів дистанційного продажу та підтримки. Інтегрується з HubSpot, Intercom, Pipedrive, Salesforce та іншими інструментами CRM/Helpdesk.

Stackfield

Stackfield

stackfield.com

Високонадійна співпраця для бізнес-команд. Як німецька платформа, головним пріоритетом Stackfields є захист даних європейських компаній за допомогою найкращих можливих заходів!

Stork

Stork

stork.ai

Робочий простір вашої команди, який автоматично записує та транскрибує зустрічі. Stork — це голосовий і відеомесенджер із потужним записом екрана для асинхронних презентацій. Менше зустрічей. Більше жодних пропущених зустрічей.

CommPeak

CommPeak

commpeak.com

Відкрийте для себе силу CommPeak: ваше найкраще хмарне комунікаційне рішення. У CommPeak ми виконуємо місію революціонізувати хмарне ділове спілкування, зробивши його простішим і доступнішим, ніж будь-коли раніше. Ми прагнемо надавати людям і компаніям, подібним до вашого, продукти та послуги найвищ...

Cisco

Cisco

cisco.com

Cisco Spaces — це хмарна платформа, яка об’єднує людей і речі з простором, перетворюючи будівлі на розумні простори. Використовуючи потужність пристроїв Cisco як датчиків (Catalyst, Meraki, Webex) та екосистему Spaces, платформа прагне зробити будівлі безпечними, розумними, стійкими та бездоганними....

Mitel MiCollab

Mitel MiCollab

mitel.com

Mitel MiCollab — це корпоративна платформа для спільної роботи, яка безпечно та швидко забезпечує зв’язок у будь-який час, де б ви не були. ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ - Все, що вам потрібно, в одному місці - єдина програма для голосу, відео, обміну повідомленнями, присутності, конференцій, мобільності та кома...

PhoneLiveStreaming

PhoneLiveStreaming

phonelive.io

PhoneLiveStreaming дзвонить людям похилого віку та підключає їх до вашої прямої трансляції за допомогою традиційного телефону кожного разу, коли вона починається.

Voximplant

Voximplant

voximplant.com

Voximplant — це комунікаційна платформа як послуга, яка дозволяє розробникам додавати функції зв’язку в режимі реального часу (голос, відео та обмін повідомленнями) у свої програми без необхідності створювати будь-яку серверну інфраструктуру. Архітектура Voximplant розроблена для безсерверної роботи...

LoopUp

LoopUp

loopup.com

LoopUp — це рішення преміум-класу для конференц-дзвінків, яке дозволяє легко проводити високоякісні віддалені зустрічі, забезпечуючи безпеку, необхідну для корпоративних користувачів. Навчання не потрібно. Понад 7000 компаній у всьому світі довіряють LoopUp проведення важливих віддалених зустрічей в...

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