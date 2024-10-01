Альтернативи - WorkClout

DeepHow

deephow.com

DeepHow — це перше рішення штучного інтелекту для збору ноу-хау та навчання кваліфікованих професій. По суті, це відеоплатформа та додаток для запису, який дозволяє організаціям знімати свої процеси на смарт-пристроях, завантажувати їх на платформу через хмару, а потім використовувати штучний інтеле...