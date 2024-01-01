Альтернативи - WorkBoard
Asana
asana.com
Asana — це веб- та мобільна програма, розроблена, щоб допомогти командам організовувати, відстежувати та керувати своєю роботою. Forrester, Inc. повідомляє, що «Asana спрощує командне керування роботою». Його випускає однойменна компанія. (Asana, Inc.) Його заснували в 2008 році співзасновник Faceb...
ClickUp
clickup.com
Наша місія — зробити світ продуктивнішим. Для цього ми створили одну програму, яка замінить їх усі – Завдання, Документи, Цілі та Чат.
Coda
coda.io
Coda — це хмарний редактор документів, заснований Шиширом Мехротрою та Алексом ДеНьюї. Офіси розташовані в Белв’ю, Сан-Франциско та Маунтін-В’ю. Перша версія програмного забезпечення 1.0 була запущена в травні 2019 року. Раніше більше чотирьох років вона була в закритій бета-версії. Coda надає функц...
monday.com
monday.com
monday.com — це інструмент управління проектами, який дозволяє організаціям керувати завданнями, проектами та командною роботою. Станом на 2020 рік компанія обслуговує 100 000 організацій, включаючи багато нетехнічних організацій. У липні 2019 року компанія залучила 150 мільйонів доларів, виходячи з...
Lark
larksuite.com
Lark — це робочий простір нового покоління для команд. Майбутнє роботи тут, і воно безкоштовне.
Fibery
fibery.io
Нескінченно гнучкий робочий простір для підключення всіх процесів компанії без коду. Створюйте простори, об’єднуйте їх разом, запрошуйте товаришів по команді і зробити щось круте.
Wrike
wrike.com
Лише платформа керування роботою Wrike дає вашій команді повну видимість і контроль над усіма вашими завданнями та проектами. Програмне забезпечення для управління проектами ніколи не було таким зручним для співпраці.
Teamwork
teamwork.com
Створіть ефективну команду, яка чудово працює разом, за допомогою програмного забезпечення Teamwork для керування проектами, служби підтримки, чату, програмного забезпечення для керування документами та CRM.
Lattice
lattice.com
Lattice — це платформа управління персоналом, яка дає змогу керівникам персоналу створювати зацікавлені, високоефективні команди, надихати переможну культуру та приймати стратегічні бізнес-рішення на основі даних.
Hive
hive.com
Платформа продуктивності №1 для швидкозмінних команд. Керуйте проектами, відстежуйте завдання та співпрацюйте з командами будь-якого розміру. Розпочніть безкоштовну 14-денну пробну версію вже сьогодні.
15Five
15five.com
Програмне забезпечення 15Five підвищує продуктивність і залученість співробітників, постійно ставлячи запитання та починаючи правильні розмови.
Bloom Growth
bloomgrowth.com
Ваш бізнес розвивається, коли зростають ваші люди. Ми віримо, що успіх вашого бізнесу — і нашого — залежить від людей. За допомогою нашого перевіреного набору бізнес-інструментів ми спрямуємо вашу команду та бізнес до стабільного зростання.
Leapsome
leapsome.com
Leapsome — це універсальна платформа для управління продуктивністю. OKR і цілі, огляди ефективності, відгуки, зустрічі 1:1, опитування залучення. Демо зараз.
Profit.co
profit.co
Програмне забезпечення OKR, яке допоможе вам реалізувати вашу стратегію. Зосередьтеся на цілях. Вимірюйте свій прогрес. Досягніть результатів.
Hypercontext
hypercontext.com
Гіперконтекст (попереднє Soapbox) допомагає менеджерам краще проводити особисті зустрічі, командні зустрічі та дискусії. Створюйте порядок денний, керуйте зустрічами, ставте цілі й отримуйте відгуки — усе в одному місці.
Range
range.co
Підживлюйте кращу командну роботу. Зробіть вашу команду більш зв’язаною, зосередженою та продуктивною незалежно від того, де вони працюють.
ShareFile
sharefile.com
Безпечно діліться вмістом і співпрацюйте з клієнтами та внутрішніми командами з будь-якого пристрою чи місця за допомогою ShareFile. Відділам і малим підприємствам потрібні прості, безпечні рішення для співпраці з клієнтами та один з одним. За допомогою ShareFile використовуйте будь-який пристрій дл...
Officevibe
officevibe.com
Виявіть найкраще у своїй команді. Єдина платформа для взаємодії з членами вашої команди та розвитку довіри. Вирішуйте проблеми та нарощуйте сильні сторони, щоб ваша команда могла працювати якнайкраще.
OnePlan
oneplan.ai
OnePlan пропонує стратегічне рішення Microsoft Office 365 для управління портфелем, фінансами та ресурсами, яке відповідає потребам кожного PMO.
Inspire Software
inspiresoftware.com
Inspire Software — це інтегрована комплексна платформа безперервного управління ефективністю, включаючи ефективність, цілі або OKR, зворотний зв’язок, 1:1, визнання, навчання та пульсові опитування — для покращення виконання стратегії та стимулювання зростання.
Weekdone
weekdone.com
Вирівняйте свою організацію за допомогою ефективного встановлення цілей на основі OKR, щотижневих перевірок і відстеження продуктивності співробітників. Безкоштовно керуйте командою до 3 користувачів.
Perdoo
perdoo.com
Платформа OKR, яку використовують амбітні організації в понад 70 країнах. Вільний назавжди. Необмежена кількість цілей. Найкраща підтримка та ресурси.
Apptio
apptio.com
Apptio – це компанія, розташована в Белв’ю, штат Вашингтон, заснована в 2007 році, яка розробляє технологічне програмне забезпечення для управління бізнесом як послугу (SaaS). Корпоративні програми Apptio призначені для оцінки та передачі інформації про вартість ІТ-послуг для цілей планування, бюдже...
Betterworks
betterworks.com
Об’єднайте свою організацію та надайте своїм співробітникам можливість працювати за допомогою злагодженості, відданості та прозорості
Swit
swit.io
Swit — це платформа для спільної роботи всієї компанії, яка плавно поєднує командний ЧАТ і керування ЗАВДАННЯМИ в одному зручному місці.
Hirebook
hirebook.com
Hirebook — це орієнтована на людей платформа, яка допомагає компаніям розширювати можливості своїх команд за допомогою перевірок, OKR, KPI та завдань, об’єднаних у комплексний інструмент для проведення зустрічей. Це дозволяє менеджерам спілкуватися зі співробітниками, надає спеціальний простір для о...
Ally.io
ally.io
Ally.io пропонує найкраще у своєму класі програмне забезпечення OKR. Дізнайтеся, як ваша компанія може вимірювати цілі та відстежувати ефективність.
Peoplebox
peoplebox.ai
Peoplebox — це програмне забезпечення для залучення та ефективності, яке дозволяє вам стимулювати залучення та утримання, навчаючи менеджерів за допомогою аналізу відгуків та інструментів ефективності.
Tability
tability.app
Отримайте свої цілі з електронних таблиць. Розумніший і простіший спосіб об’єднати свою команду навколо цілей і результатів – без відчуття, що це клопіт.
ConectoHub
conectohub.com
OKR Integrated Agile Work Management - Керуйте своєю роботою та зв'язуйте бізнес-результати з цілями компанії - Управління проектами - Управління завданнями - Управління командою