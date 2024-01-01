Альтернативи - Workast

Trello

Trello

trello.com

Trello — це веб-програма для створення списків у стилі Канбан, яка є дочірньою компанією Atlassian. Створена компанією Fog Creek Software у 2011 році, у 2014 році її було виділено в окрему компанію, а потім продано Atlassian у січні 2017 року. Компанія розташована в Нью-Йорку, США.

Habitica

Habitica

habitica.com

Habitica – це безкоштовна програма для звичок і продуктивності, яка сприймає ваше реальне життя як гру. Habitica може допомогти вам досягти ваших цілей, щоб стати здоровими та щасливими.

Zapier

Zapier

zapier.com

Zapier — це глобальна дистанційна компанія, яка дозволяє кінцевим користувачам інтегрувати веб-програми, якими вони користуються. Незважаючи на те, що компанія Zapier розташована в Саннівейлі, штат Каліфорнія, у ній працюють 250 співробітників, розташованих у Сполучених Штатах і в 23 інших країнах.

Pipedrive

Pipedrive

pipedrive.com

Pipedrive — це простий у використанні CRM-інструмент №1, який оцінили користувачі. Отримайте більше кваліфікованих потенційних клієнтів і розвивайте свій бізнес. Підпишіться на 14-денну безкоштовну пробну версію.

Reclaim

Reclaim

reclaim.ai

Reclaim — це інтелектуальний календарний помічник, який блокує гнучкий час у вашому календарі для всього, на чому ви хочете зосередитися.

Motion

Motion

usemotion.com

Рух — це інструмент для зосередженості та продуктивності, який використовують тисячі найефективніших керівників і професіоналів. Він захищає ваш час і концентрацію, щоб ви могли витрачати їх на найважливіше

Any.do

Any.do

any.do

Приєднуйтесь до мільйонів людей, які щодня користуються Any.do, щоб бути організованими та робити більше.

Cloze

Cloze

cloze.com

Розумний мобільний додаток для відстеження клієнтів, клієнтів, потенційних клієнтів і потенційних клієнтів без CRM. Керування взаємовідносинами, яке автоматично об’єднує вхідні, контакти, календар, телефон, Evernote, електронну пошту, адресну книгу, Twitter, Facebook і LinkedIn.

Mem

Mem

mem.ai

Найшвидший спосіб отримувати та з’єднувати інформацію.

FlowUs

FlowUs

flowus.cn

FlowUs, платформа нового покоління для управління знаннями та співпраці Використовуючи хмарні нотатки як носій, у поєднанні з онлайн-документами, базами знань, папками та іншими різноманітними функціями, він надає окремим особам і командам єдиний робочий центр для управління цифровою інформацією та...

Unito

Unito

unito.io

Підключіть інструменти, які ви вже використовуєте, за допомогою глибокої двосторонньої інтеграції та оптимізуйте робочі процеси для Asana, Jira, Trello, Google Sheets тощо.

Zenefits

Zenefits

zenefits.com

Zenefits – це компанія зі Сполучених Штатів, яка пропонує компаніям хмарне програмне забезпечення як послугу для управління їхніми людськими ресурсами, приділяючи особливу увагу допомозі з медичним страхуванням. Zenefits було засновано в 2013 році. Її штаб-квартира розташована в Сан-Франциско. .

Range

Range

range.co

Підживлюйте кращу командну роботу. Зробіть вашу команду більш зв’язаною, зосередженою та продуктивною незалежно від того, де вони працюють.

Integrately

Integrately

integrately.com

Нетехнік? Інтегруйте свої програми в 1 клік. Все, що вам потрібно зробити, це активувати автоматику. 10 000+ клієнтів. Підтримка в чаті. 18x-33x дешевше. Почніть роботу безкоштовно.

BeforeSunset AI

BeforeSunset AI

beforesunset.ai

Зосередьтеся на виконанні своїх справ, поки AI BeforeSunset планує для вас ідеальний розклад. Щоденне планування ніколи не було таким простим.

Glasp

Glasp

glasp.co

Glasp — це підсвічувач соціальних мереж, за допомогою якого люди можуть виділяти й упорядковувати цитати й думки з Інтернету, а також отримувати доступ до знань інших однодумців.

TextExpander

TextExpander

textexpander.com

TextExpander — це ваша база знань із миттєвим доступом для вихідного спілкування. Діліться текстом і зображеннями зі своєї бази знань усюди, де ви можете вводити текст.

Geekbot

Geekbot

geekbot.com

Geekbot дарує вам душевний спокій! - Підтримуйте синхронізацію своєї команди. Знайдіть гармонію у свій день, коли стендапи, сутички, ретроспективи та опитування працюють на автопілоті. - Зробіть більше. Насолоджуйтеся свободою самокерованої команди, оскільки спрощені робочі процеси вивільняють доро...

Clockwise

Clockwise

getclockwise.com

За годинниковою стрілкою оптимізує календарі команд, щоб кожен день мав більше часу. Це новий спосіб роботи, який дає нам гнучкість і зосередженість. Почніть безкоштовно.

CalendarHero

CalendarHero

calendarhero.com

Плануйте кожну зустріч швидше. Розумне програмне забезпечення для сучасного бізнесу. Зустрічі потребують часу, але планування – ні.

Momentum

Momentum

momentum.io

Автоматизуйте свої продажі за допомогою ШІ. Momentum допомагає командам удосконалювати керування процесом і закривати ставки за допомогою автоматичного MEDDIC, сповіщень, підсумків дзвінків і торгових кімнат, які з’єднують Slack, Salesforce та решту вашого стеку доходів.

DailyBot

DailyBot

dailybot.com

№ 1 для асинхронної роботи. Проводьте асинхронні наради, ретроспективи, командні реєстрації та опитування з віддаленими командами. DailyBot також відстежує мотивацію вашої команди та допомагає вам святкувати перемоги за допомогою Kudos. Почніть безкоштовно.

Troops

Troops

troops.ai

Ніколи не пропустіть сигнал доходу з військами. Легко оновлюйте Salesforce, HubSpot, Zendesk і Jira безпосередньо з Slack і Microsoft Teams. Почніть роботу безкоштовно.

InboxPro

InboxPro

inboxpro.io

Перетворіть потенційних клієнтів на клієнтів. Закрийте більше зустрічей InboxPro допомагає оптимізувати процес залучення та підтримки клієнтів за допомогою штучного інтелекту, тегів злиття, послідовності подальших дій і вбудованого календаря.

SalesboxAI

SalesboxAI

salesbox.ai

Salesbox допомагає вам виявляти, залучати та перетворювати наміри на дохід. Прискорення конвеєра та зростання доходу за допомогою платформи й програм Conversational ABM від Salesbox.

Seismic

Seismic

seismic.com

Дізнайтеся, як рішення Seismic для активації, навчання та інструктажу на основі штучного інтелекту дозволяє командам продажів і маркетингу залучати покупців і збільшувати дохід.

Polly

Polly

polly.ai

Залучайте, розширюйте можливості та вирівнюйте свою команду, де б не відбувалася робота. Увімкніть співпрацю за допомогою опитувань, опитувань, запитань і відповідей, скриньок пропозицій, формування команди тощо!

APILayer

APILayer

apilayer.com

Безпроблемний API Marketplace Розширюйте можливості свого додатка, не турбуючись про масштабованість і стабільність.

Instabot

Instabot

instabot.io

Залучайте потенційних клієнтів і покращуйте досвід роботи з клієнтами за допомогою Instabot. Проста у використанні платформа з потужними настроюваними чат-ботами. Налаштування за лічені хвилини.

Teamline

Teamline

teamline.app

Простий інструмент управління проектами для Slack. Перетворюйте розмови на дії одним натисканням кнопки – створюйте, призначайте та керуйте завданнями в Slack.

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