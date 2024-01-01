Альтернативи - WorkAdventure
Gather
gather.town
Gather — це простір для відеодзвінків, який дозволяє кільком людям вести окремі розмови паралельно, вступаючи та виходячи з них так само легко, як і в реальному житті.
Webex
webex.com
Вебінари Webex (раніше Webex Events) — це масштабована платформа вебінарів, яка може створювати цікаві та вражаючі враження для всіх, від невеликих сесій до великої глобальної аудиторії. Зробіть вебінари інклюзивними, захоплюючими та інтерактивними: • Заохочуйте активну участь за допомогою модерован...
Bloom Growth
bloomgrowth.com
Ваш бізнес розвивається, коли зростають ваші люди. Ми віримо, що успіх вашого бізнесу — і нашого — залежить від людей. За допомогою нашого перевіреного набору бізнес-інструментів ми спрямуємо вашу команду та бізнес до стабільного зростання.
oVice
ovice.com
Спілкуйтеся та взаємодійте більше з вашою віддаленою командою Віртуальне робоче місце, яке забезпечує синхронізацію з будь-ким і будь-де
Spot
spotvirtual.com
Комунікаційний додаток нового покоління для команд. Spot — це комплексне рішення для команд, які можуть об’єднуватися, співпрацювати та створювати культуру. Довіряють сотні організацій.
SpatialChat
spatial.chat
Груповий відеочат для особистих віртуальних зустрічей будь-де та будь-коли.
GoBrunch
gobrunch.com
GoBrunch — це надзвичайно крутий додаток для відеочату. Ви можете створювати інтерактивні віртуальні кімнати та налаштовувати їх так, як хочете. Він підходить для зустрічей і робочих місць.
Deskmy
deskmy.com
Віддалено чи в офісі? Відповідь: deskMy. Зустрічайте свій новий робочий стіл будь-де. Відкрийте свій deskMy з будь-якого пристрою, і ви побачите все, що вам потрібно товариші по команді та програми в одному місці, незалежно від того, де ви чи вони фізично перебуваєте.
RemoteHQ
remotehq.com
Ми об’єднуємо людей, виходячи за рамки відеоконференцій. Наша платформа підключає людей до додатків і віртуальних ресурсів, необхідних для виконання роботи. Використовуйте RemoteHQ для проведення зустрічей команди, демонстрацій продажів, дзвінків у службу підтримки, тренінгів тощо.
Workiro
workiro.com
Програма наступного покоління, яка унікальним чином поєднує в собі можливості керування завданнями, спілкуванням і документами, включно з електронним підписом, допомагаючи вам виконувати будь-яку роботу з будь-ким кращим чином.
Nooks
nooks.ai
Nooks — це віртуальний номеронабирач і віртуальний торговий зал на базі штучного інтелекту, які допомагають командам SDR у 5 разів збільшити кількість розмов і підвищити продуктивність.
Sococo
sococo.com
Sococo — це онлайн-робоче місце, де розподілені команди щодня збираються працювати разом, пліч-о-пліч. Незалежно від того, де можуть бути члени команди. У коридорі, на іншому кінці кампусу чи на півдорозі світу – робота в онлайн-офісі вашої організації навіть продуктивніша, ніж перебування на одному...
BMC
bmc.com
BMC допомагає клієнтам керувати та переосмислювати свій бізнес за допомогою відкритих, масштабованих і модульних рішень для вирішення складних ІТ-задач. BMC співпрацює з 86% Forbes Global 50, клієнтами та партнерами по всьому світу, щоб створити їх майбутнє. Завдяки нашій історії інновацій, провідни...
SoWork
sowork.com
Віртуальні робочі місця SoWork забезпечують віддалених команд ефективність, присутність, спонтанність і зв’язок. Завдяки програмі Office Assistant Sophia на основі штучного інтелекту, найкращим інструментам для проведення зустрічей і повним налаштуванням SoWork — це місце, де ваша команда щасливіша ...
Teemyco
teemyco.com
Teemyco дозволяє командам співіснувати незалежно від фізичного розташування кожного. Ми сприяємо спонтанній взаємодії та об’єднуємо колег. Почніть безкоштовно - бета-версія Teemyco тепер відкрита для всього світу!
Kumospace
kumospace.com
Kumospace будує офіс майбутнього – віртуальний, у якому люди на першому місці. Де командна робота та продуктивність тісно пов’язані з корпоративною культурою. Допоможіть своїй команді повністю розкрити свій потенціал за допомогою віртуального робочого простору, який надихає співробітників докладати ...
Breakroom
breakroom.net
Breakroom — це наступна еволюція цифрової співпраці та залучення — повністю настроюване 3D-середовище, створене для всіх ваших віртуальних потреб. Новий світ роботи — це не пекло двовимірних відеоконференцій, у якому ви потрапили в пастку. Це захоплюючий цифровий досвід, який розширює можливості зв’...
Orum
orum.com
Orum — це платформа живої розмови на базі штучного інтелекту, яка дозволяє активізувати продажі, об’єднати команди та збільшити дохід
Kino Live
kino.live
Інструмент відеозв’язку з робочим простором, створений для натхнення. Kino об’єднує віддалених співробітників за допомогою відеотехнології, яка створює відчуття офісу. Завдяки технології Spaces кожна людина має окремий простір для взаємодії, співпраці та надихання з іншими. Співробітники можуть віль...
Koncert
koncert.com
Багатоканальна платформа взаємодії зі штучним інтелектом від Koncert допоможе вам збільшити дохід від продажів B2B і залучити потенційних клієнтів. AI Dialer. AI Parallel Dialer. AI Flow Dialer. Набір номера з допомогою агента. Каденція.
Cosmos Video
cosmos.video
Миттєво співпрацюйте зі своєю віддаленою командою Приміщення для командних зустрічей, призначені для віддалених команд, щоб вони могли миттєво співпрацювати, не заважаючи. Попрощайтеся з очікуванням відповідей, плануванням дзвінків або обміном посиланнями на зустрічі.
VoicePing
voice-ping.com
VoicePing is a virtual collaboration space that enhances the productivity of global teams beyond the level of real space. You will have best experience of communications and connections between members in different locations. ✅ We have voice recognition A.I. so that you don’t have to make minutes ma...
Teamflow
teamflowhq.com
Teamflow is the remote office for extraordinary teams. Teamflow brings back the presence of being in the office, the energy of working in the same room, the spontaneity of hallway conversations — the joy of feeling like a team. In Teamflow, you see your video in a bubble on a virtual office floor pl...
DemoHop
demohop.com
Для розподілених технічних і науково-дослідних команд важко зібрати всіх інженерів, команди продуктів і бізнес-стейкхолдерів на одній сторінці. Щоб вирішити цю проблему, DemoHop проводить презентаційні онлайн-події, які об’єднують співробітників та їхні ідеї протягом кількох коротких годин. У нас є ...
Howspace
howspace.com
Howspace — це універсальна платформа для проектування та впровадження трансформацій. Howspace дає можливість організаціям об’єднувати своїх співробітників, щоб навчатися, співпрацювати та приймати рішення, які впливають на результати. Наша платформа керує спільними подорожами, надає сенсу широкомасш...