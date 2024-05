Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Work It Daily» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Work It Daily – веб-сайт Job Search Career Coach, Work It Daily – це платформа, яка пропонує низку послуг і ресурсів, щоб допомогти людям у пошуку роботи та розвитку кар’єри. Вони пропонують різноманітні плани членства (найнижчі, найпопулярніші та робота з J.T.), які надають доступ до курсів, приватної онлайн-спільноти, живих групових коучингів із експертами та необмеженого приватного коучингу електронною поштою. Плани членства включають преміум-курси, які охоплюють такі теми, як план пошуку роботи, план резюме, план LinkedIn, підготовка до співбесіди, переговори щодо зарплати, персональний бренд тощо. Вони також мають Програму підзвітності пошуку роботи (JSAP), включену до всіх рівнів членства, яка забезпечує додаткову структуру та підтримку для процесу пошуку роботи. Про платформу писали численні новинні видання, а засновник J.T. О'Доннелл є відомим експертом із питань кар’єри та впливовим фактором у LinkedIn та TikTok. Work It Daily, здається, є комплексною платформою, яка надає шукачам роботи та особам, орієнтованим на кар’єру, курси, коучинг і спільноту, необхідні їм для ефективної навігації на ринку праці та просування своєї кар’єри

Вебсайт: workitdaily.com

