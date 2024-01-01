Wordscope — це комплексний інструмент штучного інтелекту, призначений для спрощення процесу перекладу документів. Він пропонує великий набір функцій для забезпечення якості та узгодженості перекладів. Інструмент використовує нейронний машинний переклад для підвищення продуктивності. Wordscope дозволяє зберігати та повторно використовувати переклади з приватною пам’яттю перекладів, запобігаючи надмірності. Комплексна термінологічна база даних допомагає підтримувати узгодженість у різних типах вмісту та медіа. Інструмент також використовує загальнодоступну пам’ять перекладів, яка дає змогу використовувати переклади з офіційних багатомовних веб-сайтів. Інші функції включають інструмент порівняльного перегляду для вірності оригінальному тексту, інструменти контролю якості для виявлення помилок і списки синонімів для покращення стилю. Це дозволяє ділитися проектом між кількома перекладачами, забезпечуючи універсальність для великомасштабних робіт. Інструмент підтримує широкий вибір мов. На додаток до своїх технічних можливостей, Wordscope розроблений для віддаленого доступу, що дозволяє перекладати з будь-якого місця на MAC або ПК. Загалом, Wordscope є комплексним рішенням для професійних перекладачів, яке має на меті підвищити продуктивність і дохід.

Вебсайт: pro.wordscope.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Wordscope». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.