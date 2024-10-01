Альтернативи - Wooclap
Google Slides
google.com
Google Slides — це програма для презентацій, яка входить до складу безкоштовного пакету офісного програмного забезпечення для Інтернету, що пропонується Google у службі Google Drive. Сервіс також включає Google Docs і Google Sheets, текстовий процесор і електронну таблицю відповідно. Презентації Goo...
Microsoft PowerPoint Online
microsoft.com
Працюйте безкоштовно з онлайн-версією Microsoft PowerPoint. Зберігайте презентації в OneDrive. Поділіться ними з іншими та працюйте разом. Microsoft PowerPoint — це програма для презентацій, створена Робертом Гаскінсом і Деннісом Остіном у програмній компанії під назвою Forethought, Inc. Вона була ...
VEED
veed.io
VEED — це універсальна платформа для компаній, які хочуть масштабувати виробництво відео. Клієнти з понад 200 країн у сфері маркетингу, продажів, L&D і соціальних медіа створюють відео у 30 разів швидше, ніж будь-коли раніше. VEED дає владу вашій команді, щоб: * Записуйте якісний вміст * Легко реда...
Microsoft Sway
sway.cloud.microsoft
Створюйте та діліться інтерактивними звітами, презентаціями, особистими історіями тощо. Sway — це проста у використанні цифрова програма для створення інтерактивних звітів, презентацій, особистих історій тощо. Його вбудований механізм розробки допомагає створювати професійні проекти за лічені хвилин...
Quizizz
quizizz.com
Використовуйте програму Quizizz, щоб дізнатися будь-що будь-де. Ви можете навчатися самостійно або брати участь у групових вікторинах, завданнях і презентаціях — особисто та дистанційно. Quizizz користується понад 20 мільйонів людей на місяць у школах, вдома та офісах по всьому світу.
iCloud Keynote
icloud.com
Keynote — це програмне забезпечення для презентацій, розроблене Apple Inc. як частина набору продуктивності iWork. Версія 10 Keynote для Mac, останнє велике оновлення, була випущена в березні 2020 року. 27 січня 2010 року Apple оголосила про нову версію Keynote. для iPad із повністю новим сенсорним ...
Genially
genial.ly
Genially є світовим лідером у сфері інтерактивної візуальної комунікації. Використовуйте Genially як свій універсальний онлайн-інструмент для створення приголомшливих презентацій, інтерактивних зображень, інфографіки, досьє, тестів, резюме тощо та збагачуйте їх інтерактивними й анімаційними ефектами...
HeyGen
heygen.com
Професійні відео зі штучним інтелектом можна створювати, просто вводячи текст, клацаючи, перетягуючи, і все! Завдяки неперевершеному досвіду налаштування та персоналізації понад 100 реалістичних аватарів штучного інтелекту HeyGen можуть стати вашим привабливим представником, який розмовлятиме понад...
Beautiful.ai
beautiful.ai
Beautiful.ai — це програма для створення онлайн-презентацій, яка дозволяє легко створювати приголомшливі презентації за лічені хвилини. Він має сотні розумних слайдів, створених за допомогою штучного інтелекту, тож користувачі можуть презентувати ідеї в ефектний, але ефективний спосіб. Платформа мі...
Kahoot! Create
kahoot.com
Створюйте власні kahoots і дізнавайтеся щось нове! Kahoot! дарує магію навчання студентам, викладачам, офісним супергероям, фанатам дрібниць і тим, хто навчається протягом усього життя. Kahoot! це ігрова навчальна платформа, яка щороку залучає та розважає понад 1 мільярд гравців у школі, на роботі ...
Zoho Show
zoho.com
Zoho Show дає змогу створювати, співпрацювати, презентувати, транслювати та публікувати презентації, розумнішим способом. Зробіть ваші ідеї резонансними: Show забезпечує чистий і вільний від безладу дизайн інтерфейсу, дозволяючи вашим історіям займати центральне місце. Зосередьтеся на створенні прив...
Prezi
prezi.com
Prezi – це угорська компанія з розробки програмного забезпечення для презентацій, заснована в 2009 році з офісами в Будапешті, Сан-Франциско та Ризі. Станом на квітень 2018 року у Prezi було понад 100 мільйонів користувачів, які створили понад 325 мільйонів публічних презентацій, які переглянули пон...
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter – платформа для залучення аудиторії. Простий у використанні, інтерактивний та інноваційний; Презентація ніколи не була менш напруженою та легкою! Створюйте унікальні та динамічні презентації, які вразять і зацікавлять вашу аудиторію. За допомогою Mentimeter ви можете краще спілкуватися з...
Seesaw
seesaw.me
Seesaw довіряють і люблять 25 мільйонів викладачів, студентів і сімей у всьому світі, і це єдина платформа для початкового навчання, яка пропонує набір відзначених нагородами інструментів, ресурсів і навчальних програм для вчителів, щоб забезпечити радісне, інклюзивне навчання. Завдяки інтерактивним...
Synthesia
synthesia.io
Synthesia — рейтингова платформа для створення відео зі штучним інтелектом. Тисячі компаній використовують його для створення відео 120 мовами, заощаджуючи до 80% свого часу та бюджету. Довіряють Accenture, BBC, Google, Amazon тощо. Створюйте відео ШІ, просто вводячи текст. Простий у використанні, ...
Powtoon
powtoon.com
Powtoon — це провідна платформа візуальної комунікації, яка дозволяє будь-кому створювати професійно виглядаючі та привабливі відео та презентації за лічені хвилини, не потребуючи жодних дизайнерських чи технічних навичок. Понад 30 мільйонів людей, у тому числі 96% компаній зі списку Fortune 500, ви...
Renderforest
renderforest.com
Renderforest — це комплексна платформа брендингу, яка пропонує користувачам найкращі онлайн-інструменти для створення високоякісних відео, графічного дизайну, логотипів, макетів і веб-сайтів з мінімальними витратами часу та зусиль. Розпочніть процес створення з онлайн-виробником логотипів, щоб створ...
Slidesgo
slidesgo.com
Slidesgo, галузь компанії Freepik, була заснована в 2019 році з чіткою метою: зробити доступним дизайн високоякісних шаблонів Google Slides і Powerpoint, які легко редагувати, як візуально, так і тематично, для всіх типів аудиторії. Ми допомагаємо людям економити час за допомогою професійних шаблоні...
Piktochart
piktochart.com
Piktochart — це інтуїтивно зрозуміла, проста у використанні платформа візуальної комунікації для розробки візуальних зображень і перепрофілювання відео. Його інфографіка, презентація, листівка, плакат і програма для створення звітів допомагають комунікаторам розповідати історії, які мають значення т...
Unstop
unstop.com
Unstop (раніше Dare2Compete) Unstop (офіційно Dare2Compete) надає студентам і професіоналам у всіх областях можливість співпрацювати з інститутами та компаніями, беручи участь і змагаючись у інтелектуальних гейміфікованих заходах, таких як Innovation and Case Challenges, Hackathons, Quizzes, Busine...
Visme
visme.co
Visme — це універсальна платформа, яка дає змогу професіоналам, які не займаються дизайном, із провідних компаній змінити спосіб створення, обміну та публікації цікавих презентацій, документів, візуальних звітів, візуалізацій даних та інших візуальних форматів за менший час. Користувачі з IBM, Golde...
Prezo
prezo.ai
PrezoPage — це універсальний інструмент, який допомагає створювати презентації, документи та веб-сайти за допомогою штучного інтелекту. Ця технологія на основі штучного інтелекту в першу чергу функціонує як повне полотно для презентацій, призначене для вдосконалення та оптимізації робочого процесу. ...
PresentationAI
presentations.ai
ChatGPT для презентацій – створюйте красиво оформлені презентації за лічені хвилини. Presentations.ai — це програма для створення презентацій із підтримкою штучного інтелекту, яка дозволяє створювати колоди з простого підказки, файлу Word або PDF, відео Youtube, детальних планів тощо. Ви можете ство...
Socrative Student
socrative.com
Учні діляться своїм розумінням, відповідаючи на запитання формувального оцінювання в різних форматах: вікторини, швидкі опитування, вихідні квитки та космічні перегони. Коли учні запустять програму Socrative Student App, їм буде запропоновано приєднатися до вчительської кімнати за допомогою унікальн...
Vyond
vyond.com
Експертні результати без зусиль. Створюйте захоплюючі відео за лічені секунди. Vyond — це платформа для створення відео на базі штучного інтелекту, яка надає можливості студії виробництва відео — від написання сценарію до готового відео — прямо у вас під рукою. Використовуйте Vyond Go, перший у галу...
Gradescope
gradescope.com
Gradescope — це платформа для оцінювання з паперу в цифровий формат, яка значно покращує робочі процеси оцінювання та зворотного зв’язку, пропонує гнучкі рішення для оцінювання та надає цінну інформацію. Лише Gradescope підтримує робочі процеси цифрового оцінювання для паперового оцінювання, одночас...
Pitch
pitch.com
Pitch — це програма для спільної презентації для сучасних команд. Завдяки фокусу на співпраці в реальному часі, інтелектуальних робочих процесах та інтуїтивно зрозумілих функціях дизайну, Pitch дозволяє командам швидко та чудово створювати та демонструвати чудові презентації, а також легко для будь-...
Decktopus
decktopus.com
Відчуйте майбутнє презентацій із Decktopus AI — універсальним програмним забезпеченням для презентацій, яке працює на передовій технології штучного інтелекту. Завдяки створеним штучним інтелектом контурам, вмісту слайдів, зображенням, піктограмам, елементам слайдів і навіть нотаткам і сценаріям слай...
Toddle
toddleapp.com
Ваш навчальний партнер тепер із ШІ. У Toddle ми революціонізуємо спосіб роботи вчителів. З Toddle AI ми робимо величезний стрибок у нашому прагненні забезпечити всіх вчителів інструментами, необхідними для надання прогресивної, готової до майбутнього освіти.
Rephrase.ai
rephrase.ai
Перетворення тексту у відео завдяки генеративному штучному інтелекту та вам. Rephrase Studio — це платформа для створення тексту у відео, яка усуває складність створення відео, дозволяючи створювати відео професійного вигляду з цифровим аватаром за лічені хвилини.