Wonderslide — це програма для створення презентацій на базі штучного інтелекту, яка пропонує швидкий і простий спосіб створення приголомшливих презентацій. За допомогою Wonderslide користувачі можуть завантажувати свої чернетки слайдів, а дизайнер ШІ за допомогою нейронної мережі швидко знаходить ідеальний дизайн для їхньої презентації. Готова презентація готова до завантаження всього за кілька секунд. Однією з ключових особливостей Wonderslide є легкість внесення змін до дизайну або колірної схеми слайда лише одним клацанням миші. Дизайнер штучного інтелекту вносить усі необхідні налаштування, усуваючи користувачам необхідність виконувати непотрібні налаштування. Інструмент також дозволяє налаштовувати та брендувати, дозволяючи користувачам вибирати кольори, шрифти та стилі, які відповідають брендбуку їхньої компанії, і додавати логотип до всіх слайдів. Дружня взаємодія є ще однією перевагою Wonderslide, оскільки він без проблем працює з файлами PowerPoint і Google Slides. Дизайнер штучного інтелекту впорядковує та вирівнює всі елементи, повертаючи файл, який за потреби користувачі можуть редагувати. Wonderslide популярний серед професіоналів із середніх і малих компаній, які хочуть заощадити час на розробці презентацій і зосередитися на більш важливих завданнях. Це особливо корисно для таких людей, як торгові представники, менеджери з персоналу та спеціалісти з маркетингу, які не можуть витрачати багато часу на дизайн. Інструмент пропонує безкоштовний пробний період тривалістю 7 днів, протягом якого користувачі можуть обробляти необмежену кількість чернеткових файлів і переглядати проекти. Wonderslide також пропонує гнучкі тарифні плани, включаючи річний план зі знижкою 40% і місячний план, що дає користувачам повний доступ до всіх функцій. Також доступні корпоративні плани, які пропонують варіанти налаштування відповідно до конкретних потреб компаній. У майбутньому Wonderslide має на меті покращити композицію слайдів із таблицями, діаграмами та схемами, а також створити вражаючі графіки та діаграми з даних користувача. Користувачам пропонується ділитися своїми відгуками з командою для постійного вдосконалення.

Вебсайт: wonderslide.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Wonderslide». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.