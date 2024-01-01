Альтернативи - Woliba
Microsoft Sharepoint
microsoft.com
SharePoint — це веб-платформа для спільної роботи, яка інтегрується з Microsoft Office. SharePoint, запущений у 2001 році, в основному продається як система керування документами та зберіганням, але цей продукт дуже легко налаштовується, і його використання суттєво відрізняється в різних організація...
Basecamp
basecamp.com
Basecamp — це американська компанія, що розробляє веб-програмне забезпечення, розташована в Чикаго, штат Іллінойс. Фірма була заснована в 1999 році Джейсоном Фрідом, Карлосом Сегурою та Ернестом Кімом як компанія веб-дизайну під назвою 37signals. З середини 2004 року фокус компанії змістився з веб-д...
Blink
joinblink.com
Blink — це програма для співробітників для перших і ключових працівників, яка містить інтранет, корпоративну соціальну мережу та захищений месенджер в одному оптимізованому пакеті.
Lark
larksuite.com
Lark — це робочий простір нового покоління для команд. Майбутнє роботи тут, і воно безкоштовне.
Workvivo
workvivo.com
Захоплюйте, залучайте та легко об’єднуйте свою компанію за допомогою Workvivo™. Програмне забезпечення для залучення співробітників, розроблене для розвитку культурної культури компанії. Забронюйте демо тут!
Softr Studio
softr.io
Softr перетворює ваші дані Airtable на красивий і потужний веб-сайт, веб-додаток або клієнтський портал. Виберіть шаблон або почніть з нуля.
Speakap
speakap.com
Ваш централізований внутрішній комунікаційний центр для підключення, навчання та залучення розосереджених співробітників, коли це найважливіше.
Happeo
happeo.com
Інтранет для користувачів Google Workspace (G Suite) для спілкування, співпраці та продуктивності на роботі. Розширення обміну знаннями та залучення вашої команди зараз!
Process Street
process.st
Контрольний список і програмне забезпечення робочого процесу для підприємств. Створіть повторювані процеси та стандартні робочі процедури за лічені секунди. Почніть безкоштовно.
Jostle
jostle.us
Хмарне просте інтранет-рішення Jostle; інтранет наступного покоління, який покращує взаємодію співробітників і внутрішні комунікації.
Tixio
tixio.io
Прискоріть командну роботу за допомогою спеціального робочого простору. Додайте інформаційні панелі, вікі, файли тощо! Оптимізуйте робочий процес за допомогою керування завданнями та групових розмов.
Assembly
joinassembly.com
Асамблея — це платформа для залучення працівників, узгодження та підвищення продуктивності. Завдяки Assembly ваша команда та/або компанія підніме планку визнання, що допоможе залучити, утримати та мотивувати членів команди.
Motivosity
motivosity.com
Найгнучкіша структура ціноутворення. Доступний для малого та середнього бізнесу, чудовий для компанії будь-якого розміру. Довіряють тисячі користувачів. Отримайте безкоштовну демонстрацію сьогодні!
LumApps
lumapps.com
LumApps — це платформа досвіду співробітників, яка залучає кожного працівника за допомогою персоналізованих комунікацій, незалежно від місця розташування чи мови, і дає їм змогу виконувати свою роботу якнайкраще.
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps об’єднує інтрамережу, комунікацію та навчання в єдину платформу, усуваючи розрив між настільними та безстільними працівниками.
Talkspirit
talkspirit.com
Працюйте інакше. Дуже просто. Talkspirit спрощує обмін інформацією, активізує обмін і оптимізує роботу за допомогою універсальної платформи для співпраці.
Convo
convo.com
Convo — це універсальний інструмент командної співпраці та спілкування. Це просто та пропонує все, що вам потрібно для спільної швидкої командної роботи.
Simpplr
simpplr.com
Трансформуйте внутрішні комунікації за допомогою програмного забезпечення внутрішньої мережі. Дізнайтеся, як Simpplr зв’язує та залучає співробітників для підвищення продуктивності та утримання.
Haiilo
haiilo.com
Залучайте свою трансформацію та своїх людей. Знайдіть і активуйте тригери залучення співробітників у вашій команді для успішної трансформації - за 10 хвилин на тиждень.
Samepage
samepage.io
Увійдіть на Samepage і співпрацюйте зі своєю командою в реальному часі. Спілкуйтеся в чаті, діліться файлами, призначайте завдання, керуйте проектами та багато іншого.
Sociabble
sociabble.com
Sociable пропонує першокласні мобільні корпоративні рішення для внутрішньої комунікації, захисту прав і залучення працівників. Програмне забезпечення як послуга (SaaS), наша платформа об’єднує вміст, отриманий з офіційних каналів компанії (соціальні мережі, веб-сайти компанії тощо) і платформ курато...
Brightspot
brightspot.com
швидко Безголовий. Модульний. Brightspot® CMS допомагає всесвітньо відомим компаніям трансформувати бізнес-контент і цифровий досвід, створюючи цифровий досвід у масштабі з неймовірною швидкістю.
Octonius
octonius.com
Попрощайтеся з хаосом і головним болем електронної пошти. Octonius — це універсальна платформа для керування роботою, яка потрібна вашим командам для співпраці, виконання й досягнення результатів швидше. Працюйте розумніше, а не старанніше разом.
Clinked
clinked.com
Клієнтський портал Clinked є провідним програмним забезпеченням для співпраці в Інтернеті. Безпечний, мобільний і з можливістю налаштування. З легкістю діліться файлами, спілкуйтеся, керуйте проектами.
Sprocket 365
sprocket365.com
Sprocket 365 — це розширення для SharePoint, яке містить бібліотеку спеціально створених веб-частин і готових до використання інструментів. Це спрощує процес розробки цифрових робочих місць, заощаджуючи час користувачів, усуваючи необхідність у складному кодуванні та тривалих процесах розробки. Розр...
The Lean Way
theleanway.net
Lean Way пропонує цікаву платформу, яка дозволяє вам і вашій команді використовувати більше можливостей для вдосконалення, відстежувати хід кожного вдосконалення та виявляти будь-які вузькі місця в процесі. Lean Way не тільки допоможе вам отримати більше можливостей; це також допоможе вам впровадити...
Bisner
bisner.com
Розширення можливостей співпраці, надійні стосунки та активне спілкування – усе це на одній гнучкій платформі. Тримайте всіх на зв’язку та створюйте динамічну спільноту.
Workrede
workrede.com
Red e App, як доведено, створює корисні, значущі та ефективні зв’язки з вашою нестаціонарною робочою силою.
Papyrs
papyrs.com
Створіть красивий вікі/інтранет-сайт за допомогою перетягування та скидання або розцінки. Легко діліться знаннями у своїй команді чи компанії.
Engynn
engynn-intranet.com
Інтранет, який вам сподобається. Шукаєте просте та соціальне програмне забезпечення внутрішньої мережі компанії? Тут ваш пошук в інтранеті закінчується! Почніть роботу з безкоштовною пробною версією за дві хвилини та дізнайтеся, чому компанії по всьому світу довіряють інтранет-програмному забезпечен...